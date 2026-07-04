Bomb threat sud sa mall, negative

Nabalda ang operasyon sa Ayala Malls Central Bloc sa IT Park, Barangay Apas, Cebu City sa dihang nitumaw ang bomb threat sa maong lugar niadtong hapon sa Biyernes, Hulyo 3, 2026.
Ang maong establisemento nipagawas gilayon og advisory nga kasamtanga’ng gisira ang mall sa publiko ug empleyado sa dihang nagpadayon ang inspection sa nagkadaiyang areas.
Apan sa alas 7:50 sa gabii, Hulyo 3, niluwat og laing advisory nga balik na sa normal nga operasyon ang mall.
Nitubag sa alarma ang mga sakop sa Emergency responders sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), Bureau of Fire Protection (BFP), Barangay Apas Fire and Emergency Medical Services, Cebu City Transportation Office (CCTO), Mabolo Police Station, PNP’s Special Weapons and Tactics (SWAT) team, K-9 units, ug mall security personnel ang nitabang sa pagsudlay sa tibuok area aron sa pagsiguro nga way bomba nga gitanom sa maong establisemento.
Dungan sa pagpabakwit sa mga tawo sa sud sa maong mall.
Nadawat ang alarma sa kapulisan sa alas 3:40 sa hapon human nga adunay nadawat nga mensahe nga gipaagi sa messaging app sa social media nga matod pa adunay improvised explosive device gibutang sud sa pansayan nahimutang sa second floor sa maong establisemento.
ARCHIVAL
Si Cebu City Mayor Nestor Archival ang nisusi gilayon sa maong sitwasyon diin ang iyang gihatagan og prioridad ang tenants, shoppers ug publiko nga ma-evacuate sa area.
Mipasidaan si Mayor Archival sa naghimo sa maong bomb threat nga sa higayon nga masubay ug madakpan tukmang silot ang ipahamtang.
“Ako gitan-aw nay tawo nga nangita lang og kasikas. Atong gitan-aw kinsa ni siya? Akong warning make sure wa mo magduwa kay kon kamo madakpan pahamtangan gyud nato og silot,” sigun pa ni Archival sa pakighinabi sa mga tigbalita.
Kini maoy lain na sab nga insidente sa bomb threat human nga usa ka pribadong tunghaan sa Cebu City ang naukay gumikan sab sa maong pagpanghadlok.
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Atol sa evacuation nagkadaiyang reklamo gikan sa mga shoppers ug mall goers nga gi-post sa social media, ilabi na niadtong adunay mga sakyanan nga naungot sa basement parking ug wa dayon kagawas tungod kay giingo’ng gitagsatagsa og paningil sa parking fee ang mga motorista.
Aduna say mga nangutana sa official social media page sa maong mall nga kadtong nanan-aw og sine kon ila bang makuha ang refund. / FVQ