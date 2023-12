‘Bomba’ mibuto sa misa sa MSU; 4 patay, 9 angol

Dili mominos upat ka mga tawo ang nangamatay ug siyam ang samdan sa usa ka pagbuto nga gidudahang bomba atol sa usa ka misa sa gym sa Mindanao State University (MSU) main campus sa dakbayan sa Marawi sa Dominggo sa buntag, Disyembre 3, 2023.

Si Colonel Jean Fajardo, hepe sa Public Information Office sa Philippine National Police, unang gikutlo sa taho human sa insidente nga tulo ang patay apan pagkahapon, upat na ang ihap sa namatay.

Si Police Regional Office in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (PRO-Barmm) Director Briga­dier General Allan Nobleza niingon nga nahitabo ang pagpabuto, alas 7:40 sa buntag sulod sa Dimaporo Gymnasium sa MSU samtang adunay nagpadayong Catholic mass.

Matod niya, ila pang gisusi kon unsa nga eksplosibo ang gigamit sa mga sad-an.

Dugang ni Nobleza nga ilang gisusi ang posibleng koneksyon ni Dawlah Islami­yah sa maong insidente.

Niadtong Disyembre 1, 11 ka miyembro sa teroristang grupo, lakip ang gideklarar nga amir niini nga si Abdullah Sapal, ang napatay sa usa ka opensiba sa militar sa Datu Hoffer Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Sa usa ka pahayag, gikondenar sa MSU ang insidente.

“The Mindanao State University (MSU) community is deeply saddened and appalled by the act of violence that occurred during a religious gathering at the university gymnasium this morning of December 3,” sumala sa ilang pamahayag.

Gipasaligan niini ang pagpahamtang sa mga lakang aron mapanalipdan ang mga estudyante, magtutudlo ug kawani. Gisuspeso ang mga klase ug tanang akademikong kalihokan sa MSU hangtod sa dugang nga pahibalo.

Ang MSU niingon nga kini magbutang og dugang nga security personnel sa campus sa hugot nga koordinasyon sa lokal nga gobyerno ug mga awtoridad.(AP, SunStar Philippines)