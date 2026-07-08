Bomba nga nakubkoban gitugyan sa Cebu Pecu

Pormal nga gi-turn over sa Philippine Coast Guard District Central Visayas (CGDCV), ang mga narekober nga unexploded ordnance (UXO) ngadto sa Cebu Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit (Pecu) niadtong Hulyo 7, 2026.
Nahitabo kini human boluntaryong gitugyan sa usa ka concerned citizen sa Barangay Pooc, Talisay City ang usa ka gidudahang eksplosibo nga iyang nakubkoban atol sa excavation sa usa ka gibiyaang residential property niadtong Hulyo 4.
Giila sa Explosive Ordnance Disposal Unit-Central Visayas ang maong butang nga usa ka unexploded 60mm mortar round.
Gawas niini, gi-turn over sab sa Coast Guard ang laing usa ka 60mm mortar round, 13 ka M203 rifle grenades, ug upat ka live booster cartridges nga una na nilang narekober aron luwas nga mahipusan.
Subay niini, nagpahinumdom ang Coast Guard sa publiko nga dili hikapon o hilabtan ang bisan unsang bala, bomba, o eksplosibong makit-an.
Giawhag sab sa Philippine Coast Guard ang publiko nga i-report dayon ang maong mga butang sa labing duol nga Coast Guard station, Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), o sa lokal nga kagamhanan aron ang mga eksperto maoy motagad ug mopahigayon sa luwas nga paghipos niini. / ANV