Bombero naglisod og pawong sa sunog sa Tejero, agianan gikural

Mopahigayon og imbestigasyon ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo bahin sa giingong kural nga nakababag sa agianan ug maoy gibasol nga langay ang operasyon sa mga bombero atol sa sunog sa Barangay Tejero niadtong gabii sa Sabado, Mayo 16, 2026
Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga siya mismo nakasaksi sa kalisod sa pagpawong sa kayo tungod sa mga estruktura nga anaa mismo gitukod sa pig-ot nga agianan, lakip na ang mga kural nga naa nagpatong sa gutter daplin sa dan.
Adunay usa ka firefighter ang naangol human natunok sa lansang gikan sa kural nga gitaod sa maong dapit.
Usa sa mga nag-unang kabalaka nga gipahayag sa mayor mao ang kural nga gitukod sa gutter, nga iyang gihulagway nga usa ka public property.
Matod ni Archival, iya nang gimanduan ang City Legal Office ug ang Department of Public Works and Urban Development (DWUP) sa pag-inspeksyon sa dapit aron masuta kon si kinsa ang nagtukod sa kural ug kon nakalapas ba kini sa mga lagda sa agianan (right-of-way) sa publiko.
Gimandoan usab niya ang City Assessor’s Office sa pagsuta kon si kinsa gayod ang nanag-iya sa yuta sa naasoy nga dapit, taliwala sa mga report nga ang ubang bahin sa yuta posibleng nabaligya na ngadto sa mga pribadong indibidwal.
Namatikdan sa mayor nga ang pipila ka mga istruktura sa lugar nga makita gikan sa daplin sa karsada, adunay nanag-iya nga pribadong indibidwal.
“We just want to know that kay if sa gobyerno na ang yuta, the best thing we could do, try nato nga unsay development or maghimo ta og mid-rise building (MRBs),” ingon niya.
Apan gipasabot niya nga kon pribado ang maong yuta, mangayo ang siyudad og kooperasyon sa mga tag-iya aron mabuhatan kini og right-of-way.
Labing menos 75 ka mga balay ang naugdaw ug nangadaot sa maong sunog nga niulbo sa Sityo Silangan sa Barangay Tejero niadtong Mayo 16.
Gibanabanang moabot sa 300 ka mga indibidwal ang nawad-an og pinuy-anan.
Tungod niini, gisugdan na ang imbestigasyon aron sutaon ang gigikanan sa kalayo ug ang mga kural nga nakalangan sa pagresponde sa mga bombero.
Sa inisyal nga report sa mga awtoridad, 65 ka balay ang hingpit nga naugdaw, samtang 10 ang partially damaged.
Ang danyos sa sunog gibanabana nga moabot sa P2.25 milyunes. /