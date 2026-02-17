Bong Go mi-deny sa pasangil sa ICC

Kusganong gipanghimakak ni Senador Bong Go ang mga pasangil nga naglambigit kaniya sa mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) kalabot sa kontrobersyal nga kampanya batok sa ilegal nga druga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dungan sa pagpanghimakak sa mga detalye nga anaa sa dokumento nga gipagawas sa International Criminal Court (ICC).
Sa usa ka pamahayag nga giisyu human gipagawas ang “gi-censor” nga Document Containing the Charges niadtong Pebrero 13, 2026, niingon si Go nga bag-o lang siya nasayod nga ang iyang ngalan naapil sa Office of the Prosecutor sa ICC isip usa sa mga giingong “co-perpetrator” o kakunsabo.
Gihimakak sa senador ang maong mga akusasyon ug gisalikway ang matod niya sayop nga paghulagway sa iyang papel sulod sa iyang katuigan sa serbisyo publiko ubos ni kanhi Presidente Duterte.
Gitataw ni Go nga wala siyay gahom sa operasyon sa kapulisan o law enforcement units sa panahon nga sakop sa imbestigasyon sa ICC.
Niapelar si Go sa publiko nga ang iyang trabaho sa gobyerno kanunay nga gigiyahan sa legal ug moral nga mga prinsipyo.
Ang mga dokumento sa ICC nag-ila usab og ubay-ubay pa nga mga personalidad isip “co-perpetrator” sa gihulagway sa mga piskal nga usa ka “common plan” aron wagtangon ang suspetsadong mga kriminal pinaagi sa bayolenteng pamaagi tali sa Nobyembre 1, 2011, ug Marso 16, 2019.
Lakip sa mga ginganlan mao si Senador Ronald “Bato” dela Rosa, kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) ug usa sa mga nag-unang arkitekto sa kampanya batok sa druga sa administrasyong Duterte. Hangtod karon, wala pa makapagawas og opisyal nga pamahayag si dela Rosa bahin niini.
Ang uban pang mga indibidwal nga gihisgutan sa dokumento naglakip sa mga kanhi ug mga opisyal sa kapulisan ug gobiyerno sama nila ni Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Dante Gierran, Isidro Lapeña, ug Vitaliano Aguirre II, uban ang ubang mga miyembro sa PNP ug senior officials. / SunStar Davao