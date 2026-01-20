Bong Revilla mitahan human nalutsan og warrant of arrest

Boluntaryong nitahan si kanhi Senador Ramon “Bong” Revilla Jr. niadtong Lunes sa gabii, Enero 19, 2026, ngadto kang Philippine National Police (PNP) acting chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. sa Kampo Crame.
Ang iyang pagtahan nahitabo human gipagawas ang warrant of arrest batok kaniya ug sa unom pa ka laing mga indibidwal kalabot sa usa ka anomaliya sa flood control project sa Pandi, Bulacan.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Enero 20, 2026, niingon si Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga kauban ni Revilla ang iyang asawa nga si Cavite Second District Representative Lani Mercado ug ang iyang mga anak nga sila si Cavite First District Representative Jolo Revilla ug Agimat party list Representative Bryan Revilla.
“Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas ‘yung electronic warrant. At sabi ko best na mag-surrender ka na at tinanggap naman siya dito sa CIDG. Doon siya nag-voluntary surrender,” matod ni Remulla.
“For the record, matagal kaming magkasama ni Senator Bong sa Cavite. We’ve been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kaming magkaibigan. But duty calls. There are no exceptions to the rule. And pag sinabi ng Sandigan to arrest him, e I advised him to, ang best ko na magagawa is to advise him to surrender peacefully,” dugang niya.
Sa usa ka Facebook Live samtang nagpaingon sa Kampo Crame, naguol si Revilla sa kakuwang sa due process.
“Nakakalungkot po parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko ito nang walang takot at alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos dahil wala akong kasalanan dito,” sumala sa kanhi senador.
Gawas sa warrant of arrest, ang anti-graft court nipagawas usab og hold departure order batok kang Revilla ug sa iyang mga kauban.
Matod ni Remulla nga gitugyan sab ni Revilla ang 20 ka armas nga nakarehistro ubos sa iyang ngalan.
Sa wala pa ang alas-9:30 sa buntag, gidala si Revilla sa Sandiganbayan alang sa pagbalik sa warrant.
Personal nga giubanan ni Remulla si Revilla sa Sandiganbayan, apan gihimakak niya nga duna’y “special treatment” nga gihatag sa senador.
Adto ibutang si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas sumala sa mando sa Sandiganbayan.
Gibutyag sab ni Remulla nga lima sa mga kauban ni Revilla ang nadakpan na usab, sila si kanhi Bulacan First District engineers Brice Hernandez, Jaypee Mendoza, Juanito Mendoza, ug Arjay Domasig nga anaa karon sa kustodiya sa National Bureau of Investigation (NBI); ug si Christina Mae Pineda nga nadakpan sa usa ka checkpoint sa Probinsiya sa Benguet.
Matod niya, nagpabiling gawasnon si Emelita Capistrano Juat apan nadumdoman na sa mga imbestigador kon asa kini nagtago.
Niadtong Enero 16, ang Office of the Ombudsman nipasaka og kaso batok kang Revilla ug sa iyang mga kauban tungod sa malversation of public funds pinaagi sa falsification of public documents—usa ka krimen nga adunay silot nga pagkabilanggo, multa, ug perpetual disqualification sa paghupot og katungdanan sa gobiyerno.
Ang mga pasangil may kalambigitan sa mga iregularidad sa P92.8 milyunes nga “ghost” flood control project sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan. / TPM / SunStar Philippines