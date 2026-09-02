Bonoan gitangtang pagkaakusado, state witness sa kaso sa flood control

Giaprobahan sa Fifth Division sa Sandiganbayan ang hangyo sa Office of the Ombudsman nga tangtangon si kanhi Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Manuel Bonoan isip co-accused sa mga kasong plunder ug graft nga naglambigit kang Senator Jinggoy Estrada kalabot sa mga alegasyon sa iregularidad sa mga proyekto sa pagpugong sa baha.
Gimando sab sa Fifth Division ang pagbakwi sa warrant of arrest ug hold departure order nga ilang giisyu batok kang Bonoan.
Si Bonoan usa sa mga kauban ni Estrada nga gipasakaan og kaso sa Ombudsman kalabot sa usa ka giingong scheme nga naglambigit sa pagpsulod og dugang pundo kun budget insertions ug alokasyon sa pundo alang sa mga proyekto sa imprastraktura sa DPWH niadtong 2025.
Gialegar sa Ombudsman nga sila si Estrada ug ang iyang mga kauban nalambigit sa usa ka eskema nga niresulta sa kapin sa P573 milyunes nga "kickback" o ilegal nga komisyon gikan sa mga proyekto sa pagpugong sa baha.
Nagpetisyon ang Ombudsman nga tangtangon si Bonoan gikan sa mga kaso human siya niuyon nga makigtambayayong sa ahensiya ug magsilbi isip state witness.
Matod sa ahensiya, ang iyang testimonya makatabang sa pagbutyag sa giingong sistema luyo sa maong kickback scheme ug makatabang sab sa ubang mga kaso nga giandam kalabot sa kontrobersiya sa flood control projects, lakip na ang mga kaso nga naglambigit kang kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez.
Si Bonoan gipaubos sa hospital arrest sa Philippine National Police General Hospital, samtang sila si Estrada ug ang tulo pa ka akusado kasamtangang gipriso sa Quezon City Jail.
Samtang, gipadayag ni Estrada nga iyang gamiton ang tanang legal nga pamaagi human sa desisyon sa korte.
“I intend to avail myself of all remedies provided under our laws. This development does not end my legal recourse, and I will continue to place my trust in due process and the rule of law. My faith in our judicial system remains firm. I will continue to stand by the truth and pursue every lawful means available to protect my rights and clear my name and honor,” pamahayag ni Estrada. / TPM / SunStar Philippines