Bonoan nakabalik na sa Pilipinas

Nakabalik na sa Pilipinas ang kanhi secretary sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga si Manuel Bonoan, sumala sa Bureau of Immigration (BI) kagahapon, Dominggo, Enero 18, 2026.
Sa usa ka pamahayag, ang BI nagkanayon nga si Bonoan niabot nga nag-inusara sa Ninoy Aquino International Airport kagahapon sa buntag pinaagi sa China Airlines gikan sa Taipei.
Si BI Commissioner Joel Anthony Viado niingon nga ang Acting Justice Secretary nga si Fredderick Vida daling gipahibalo bahin sa pag-abot ni Bonoan agi’g pagsunod sa Lookout Bulletin Order nga gi-isyu sa DOJ.
Si Bonoan nibiya sa nasod niadtong Nobyembre 2025 aron ubanan ang iyang asawa alang sa usa ka medikal nga operasyon sa Estados Unidos.
Anaa siya karon sa init nga kahimtang tungod sa imbestigasyon sa gobiyerno bahin sa mga anomaliya sa mga proyekto sa flood control. (TPM / SunStar Philippines)