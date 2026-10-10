Bonus alang sa mga kawani sa Kapitolyo gipugngan

Gipugngan una sa Cebu Provincial Board (PB) ang pag-aprobar sa 2026 anniversary bonus alang sa mga empleyado sa Kapitolyo human ang Program on Awards and Incentives for Service Excellence (Praise) bonus gi-disallow na sa Commission on Audit (COA) niadtong 2024 ug 2025.
Matod ni Ex-officio PB Member Celestino Martinez III sa usa ka post sa Beyond Legislation, ang public information page sa PB niadtong Miyerkules, Okt. 7, 2026 nga ang Hunta dili moaprobar sa bonus sa ikatulo ka higayon samtang ang mga miaging disallowance nagpabilin pa nga wala masulbad.
“Why do it the third time?” matod ni Martinez.
Gitataw niya nga ang probinsya nakahatag na sa susamang anniversary bonus niadtong 2024 ug 2025, nga pulos gi-disallow sa COA.
“So, let's just say you were disallowed three times, and you were already told nga dili pwede. Why do it the third time?” matod ni Martinez.
Samtang, gipost usab ni Martinez sa usa ka buwag nga post niadtong Biyernes, Okt. 8, ang notice of disallowance sa COA nga gipagawas niadtong Hunyo 4, 2026.
Ang Provincial Legal Office niduso na og motion for reconsideration sa COA bahin sa mga miaging disallowance, ug ang Board magpaabot una sa aksyon sa audit agency sa dili pa konsiderahon ang 2026 nga budget.
Nakit-an sa 2024 Annual Audit Report sa COA nga ang P38.28-million nga Praise bonus nga gihatag alang sa mga opisyal ug regular ug casual nga mga empleyado nakalapas tungod sa kakuwang sa mga supporting documents.
Gipahayag sa audit team nga ang mga kakuwang nagpugong kanila sa pagsubay sa pagsunod sa Civil Service Commission (CSC) Resolution No. 010112 nga gipagawas niadtong Enero 10, 2001.
Nakit-an sa COA nga ang mga naaprubahan nga payroll ra ang bugtong magamit nga suportang dokumento para sa pagbayad.
Walay Praise Committee resolution nga nagsuporta sa paghatag ug walay dokumentasyon nga nagpakita nga ang monetary awards naggikan sa savings nga nahimo gikan sa mga suggestion, ug talagsaong kaayuhan sa mga empleyado.
Ubos sa CSC resolution nga gikutlo sa COA, ang monetary Praise awards pwedeng ihatag kon ang maong mga suggestion, talagsaong kaayohan makahimo og savings, apan ang award kinahanglang dili molapas sa 20 porsiyento sa nahimong savings.
Girekomendar sa COA nga ang Praise Committee magsumiter og resolusyon nga naghatag og justification , samtang ang Provincial Human Resource Officer gimanduan sa paghatag og detalyadong report bahin sa mga nahimo sa matag nakadawat nga naghatag og katungod sa bonus.
Ang Provincial Budget Officer, OIC-Provincial Accountant ug Provincial Treasurer gimanduan usab sa pagsumiter og kompyutasyon sa savings nga nahimo gikan sa mga kontribusyon sa mga empleyado aron masiguro nga ang monetary awards nagtuman sa gitakdang limitasyon sa pundo.
Gipahayag sa audit team nga ang transaksyon nagpabilin nga walay kompletong suportang dokumento human sa re-evaluation.
Gipasabot ni Martinez nga ang panahon sa paggawas sa mga nakit-an sa COA nakatabang sa desisyon sa Probinsya nga mopadayon sa 2025 bonus bisan pa sa isyu sa 2024. / CDF