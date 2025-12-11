Bonus sa City Hall employees nagpaabot nga kaaprobahan

Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga ang ihatag nga P5,000 nga insentibo sa mga job order (JO) personnel sa Cebu City karong Pasko mao ang unang higayon nga makadawat sila og aktuwal nga bonus gikan sa kagamhanan.
Sa una, dili kini bonus, kondili gratuity pay lang ang ilang nadawat.
Ang City Hall gikatakdang mohatag og P15,000 Christmas Bonus para sa mga regular ug casual nga empleyado ug P5,000 para sa mga JO personnel.
Bisan sa pahibalo, dili pa mahimo nga i-release ang mga bonus hangtod nga maaprobahan ang gisugyot nga Supplemental Budget (SB-3).
Matod ni Archival, gipaspasan na sa Local Finance Committee (LFC) ang pagsumite sa budget, apan kinahanglan pa kining moagi sa committee hearings ug council report.
Si Konsehal Dave Tumulak, chairman sa committee on budget and finance, niingon nga nagpaabot pa ang konseho sa national guidelines bahin sa matang sa bonus nga i-release.
Iya sab giklaro nga ang P5,000 nga insentibo alang sa JOs usa ka Service Recognition Incentive (SRI) bonus nga lahi sa gratuity pay.
Ang Cebu City adunay kapin sa 4,000 ka kawani, lakip na ang sobra sa 2,000 ka casual nga empleyado ug mga 1,000 ka JOs nga tanan nagpaabot sa kumpirmasyon sa pagpagawas sa ilang mga bonus.
Gipasabot ni Archival nga ang insentibo usa ka gamay nga pasalamat, labi na kay daghang empleyado sa City Hall ang naapektuhan sab sa Bagyong Tino sayo ning tuiga.
Ang SB-3 ug ang SAIP No. 2, human maendorso sa CCDC, ipasa na ngadto sa Cebu City Council alang sa deliberasyon ug katapusang pag-aprobar. / CAV