Booker mibalik nga mangtas

Gamangtas dayon si All-Star Devin Booker sa iyang pagbalik gikan sa pagkaangol (calf muscle) ug nimugna kini og 31 puntos aron tabangan ang host Phoenix Suns sa pagmakmak sa Minnesota Timberwolves, 133-115, ning Huwebes, Nobiyembre 16, 2023 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang laing All-Star sa Suns nga si Kevin Durant kuyaw sab nga nakaduwa ug nipupo sab kini og 31 puntos.

Sa pagpangulo nila ni Booker ug Durant, naputol sa Suns ang pito ka sunodsunod nga kadaugan sa Timberwolves.

Ning sangkaa, gilauman nga magkadungan na unta pagduwa sa labing unang higayon ang tulo ka All-Stars sa Suns nga naglakip sa bag-o nilang sakop nga si Bradley Beal.

Apan sa wala pa nagsugod ang duwa, gitangtang si Beal sa lineup sa Suns tungod kay aduna kini gipamati sa lawas (sore back).

Hinuon, ang kabangis nila ni Booker ug Durant igo na aron agakon ang Suns sa kadaugan.

“It’s always nice just playing,” matod ni Booker. “I try to give my input from the bench, but it gets old after a while. I just want to get out there and compete with the team.”

Gidominar sa Suns ang kinatibuk-ang kombati diin nakatali sila og 22 puntos nga labaw sa halftime nga ilahang nainat ngadto sa 28 sa 4th quarter.

“I was expecting (Booker) to have a little wind in his lungs early on,” matod ni Durant. “But he looked great. The pop was there, playing with pace. It’s good to have our point guard back.”

Ang Timberwolves gipangulohan ni Karl Anthony-Towns, kinsa nagsaulog sa iyang ika-28 ka tuig nga adlaw nga natawhan ug niposte’g 25 puntos.

“It was certainly one of those nights — all credit to them,” asoy ni Timberwolves coach Chris Finch kabahin sa ngil-ad nilang duwa.

“We could never really get them contained. They made a lot of shots, but they also had a lot of comfort.”