Booker miihaw sa Pelicans

Nagpakatap og 52 puntos si Devin Booker aron agakon ang Phoenix Suns ngadto sa kadaugan batok sa hosts New Orleans Pelicans, 124-111, ning Martes, Abril 2, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Booker mao ang labing unang magduduwa sa NBA gikan sa panahon ni Wilt Chamberlain nga nakamugna og 50 puntos o labaw pa sulod sa tulo ka sunodsunod nga mga duwa batok sa samang kontra.

Niadtong Enero 19, 2024, nimugna sab si Booker og 52 puntos sa kadaugan Suns batok sa Pelicans, 123-109, unya nirehistro siya og 58 puntos sa kadaugan sa Suns batok sa samang puwersa, 118-114, niadtong Disyembre 12, 2022.

“It means a whole lot,” matod ni Booker, kinsa lumad nga taga Moss Point, Mississippi, nga nahiluna sa 110 miles ang gilay-on gikan sa New Orleans.

Adunay mga paryente ug ka­hi­galaan si Booker nga per­so­nal nga ningtan-aw sa duwa.

“My family was in attendance for two of them. Any time you get named for something Wilt did – it’s happened very few times in my career – you know you did something special.”

Nagkanayon si Suns coach Frank Vogel nga nangangha siya sa kabangis ni Booker sa opensa ning kombatiha.

“There’s something about pla­ying in this building against this opponent,” matod ni Vogel.

“(He) just really has a comfort zone here. To go for 50 three straight times against a single opponent ... just shows what kind of special player he is.”

Si Kevin Durant nidugang og 20 puntos samtang niamot og 19 puntos ug 19 sab ka rebounds si Jususf Nurkic alang sa Suns, nga nakaposte og 25 puntos nga labaw sa 3rd quarter.

Ang Pelicans gipangulohan ni Zion Williamson pinaagi sa iyang 30 puntos samtang nitampo og 21 puntos si Trey Murphy III. / AP