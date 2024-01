Booker mipabuto og 52 puntos

Nagdilaab ang mga kamot ni Phoenix Suns guard Devin Booker ug nipakatap og season-high 52 puntos sa 123-109 nga kadaugan batok sa New Orleans Pelicans sa NBA regular season game sa Sabado, Enero 20, 2024 (RP time).

Gihimo ni Booker ang 52 puntos sulod sa 37 ka minutos nga playing time. Mao kini ang iyang ikaduha nga 50-point game batok sa Pelicans.

“I got 50 folks out there and I’m about to go see them,” saysay ni Booker “That’s where my main motivation comes, from all my family that’s here. They drive over every time I play here and I like to put no a show for them.”

Nakahimo na og unom ka 50-point game si Booker sa iyang career. Ang pinakataas niya nga scoring output mao ang career-high 70 puntos niadtong Marso 24, 2017 sa Boston.

Gipaambit ni Suns coach Frank Vogel ang pagkabilib sa abilidad ni Booker.

“The guy’s just got an incredible killer instinct,” padayag niini. “He had that look in his eyes tonight.”

Niamot si Kevin Durant og 26 puntos ug si Jusuf Nurkic nilangkat og 15 ka rebounds alang sa Phoenix, kinsa mi­saka ngadto sa ikawalo nga pwesto sa standings dala ang 23-18 nga kartada.