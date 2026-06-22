Booker nag-usab og jersey number

Nakadesisyon si Phoenix Suns 5-time All-Star guard Devin Booker nga usbon ang iyang jersey number gikan sa No. 1 ngadto sa No. 15 isip pahinungod sa iyang amahan nga si Melvin Booker, kinsa naggamit ning maong numero dihang nagduwa kini sa National Basketball Association (NBA) ug uban pang international tournaments kaniadto.
Gihimo kini ni Booker atol sa kasaulogan sa Father's Day kagahapon, Lunes, Hunyo 22, 2026 (Dominggo, Hunyo 21 sa US).
“I’ve been chasing 15 my whole career. It’s always been a family number. Obviously (my dad) wore it and I looked at (him) as the blueprint for success,” matod ni Booker. / Gikan sa wires