Booker nakasinati’g angol sa bat-ang

Sulod ra sa siyam ka mga minutos nga niduwa ang pambato sa Phoenix Suns nga si Devin Booker atol sa ilang dakong kapildihan batok sa host San Antonio Spurs, 94-121, kagahapon, Biyernes, Pebrero 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Booker nakasinati og angol (right hip soreness), nga gisuwayan niya pag-antos aron makatabang sa iyang team.
Nibiya sa duwa si Booker sa nahabiling 5:24 minutos sa 1st quarter unya nibalik siya sa nahabiling 4:46 minutos sa 2nd quarter.
Apan paglabay sa 71 ka mga segundos, hingpit na siyang nibiya sa duwa. / Gikan sa wires