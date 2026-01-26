Booker taudtaod nga di makaduwa

Susihon og balik sa Phoenix Suns ang kondisyon sa ilang All-Star guard nga si Devin Booker sunod semana human kini nakasinati og angol (right ankle sprain) atol sa kapildihan sa Suns batok sa Atlanta Hawks, 103-110, niadtong Sabado, Enero 24, 2025, sa National Basketball Association (NBA).
Si Booker wala na nakaduwa atol sa laing kapildihan sa Suns batok sa Miami Heat, 102-111, kagahapon, Lunes, Enero 26, ug gilaumang dili gihapon kini makaduwa sa magsunod upat ka mga tahas sa Suns.
Ning maong season, si Booker nag-average og 25.4 puntos sulod sa 41 ka mga duwa. / Gikan sa wires