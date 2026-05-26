Booking scam sa resorts naghitak

Naalarma ang Regional Anti-Cybercrime Unit (Racu) 7 sa nagkadaghang reklamo gikan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online booking scam pinaagi sa mga pekeng Facebook page sa mga sikat nga resort ug hotel dinhi sa Central Visayas.
Matod ni Police Colonel Artemio Ricabo, ang Regional Chief sa RACU 7, kini nga matang sa pagpangilad ang nag-una sa mga krimen sa internet nga ilang gihatagan sa dinalian nga pagtagad, ilabi na nga summer season.
Gipasabot ni PCol. Ricabo nga kasagaran sa mga biktima mga dili taga Sugbo nga gusto lang unta nga mobakasyon.
Ang modus sa mga scammer maghimo og pekeng Facebook account o page nga naggamit sa ngalan ug mga hulagway sa usa ka sikat nga resort.
Motanyag og barato o nindot nga online booking promo ug mangayo og downpayment pinaagi sa online transfer.
Human makuha ang kuwarta, i-block dayon ang biktima ug dili na kini ma-contact.
“Luoy kaayo ang atong mga constituent kay nagpa-book sila online gamit kanang mga fake bitaw nga Facebook page, gikopyahan nila ang mga Facebook account sa mga resort,” pamahayag ni Ricabo.
Makurat na lang ang daghang turista nga inig abot nila sa resort, wala diay narekord ang ilang ngalan ug nahanaw lang ang ilang gipangbayad nga dagkong kantidad.
Giangkon sa RACU 7 nga dako nga hagit ang ilang giatubang sa pag-ila ug paggukod sa mga nagpaluyo niini tungod sa gikinahanglang taas nga proseso ubos sa balaod, ug dili pa maseguro nga madakpan dayon ang mga responsable.
Gawas sa fake booking scam, gilista sab sa RACU 7 ang uban pa nga nag-unang cybercrime nga ilang giatiman sama sa loan scam ug investment scam, hijack profile scam o pag-hack sa personal nga FB account, fake receipt scam, package scam, ug GCash scam. /