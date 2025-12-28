Booking scams sa Boljoon ‘naghitak’

Giawhag sa Municipal Tourism Office sa Boljoon, Cebu ang mga turista nga makigtransaksyon lang sa mga opisyal ug legal nga Facebook page sa akreditadong mga resort human sa mga taho bahin sa mga online booking scam nga nagpunterya sa mga mobisita sa lungsod.
Sa usa ka post sa Facebook niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025, ang buhatan sa turismo nagmantala og lista sa mga beripikado ug awtorisadong page sa mga resort ug nagpahimangno sa mga turista nga dili magpadala og bayad ngadto sa mga account nga wala ma-beripika.
“In line with our commitment to promote safe and responsible tourism, the Municipal Tourism Office of Boljoon is posting the official and legitimate Facebook pages of all accredited resorts within the municipality,” tipik sa post.
Base sa mga komento sa post, ang mga legal nga resort mao ang SeTu Divespot and Resort, Beachfront Hostel, Dive Spot Asia, Jaynet Oceanview Resort, Leuchttrum Resort, OHANA Mountain Resort & Campsite, Granada Beach Resort, Palanas By The Sea, ug Cebu Club Fort Med Resort.
Kini nga pasidaan kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa luwas ug responsable nga turismo sa Boljoon.
Gipahinumdoman sa buhatan sa turismo ang publiko nga magpabiling mabinantayon kon maghimo og mga online reservation, ug gihatagan og gibug-aton nga ang pag-book kinahanglan himuon lang pinaagi sa mga page nga opisyal nga gidumala sa resort ug nagpakita og makanunayon ug updated nga mga impormasyon.
Kini nga pahimangno nigawas pipila ka mga adlaw human gi-flag sa buhatan sa turismo ang usa ka peke nga Facebook page nga nagtakuban isip “SeTu Divespot” sa usa ka post niadtong Lunes, Disyembre 22. Matod sa buhatan, daghan na ang nabiktima sa scam pinaagi niining maong peke nga account.
Namatikdan sa buhatan nga ang peke nga page nakakuha og mas daghang followers kumpara sa tinuod nga page, hinungdan nga nisaka ang risgo sa pagpanlimbong.
“Please be informed nga fake page ni siya sa SeTu Divespot. Daghan na kaayong na-scam pinaagi ani nga page, ug sadly, mas daghan pa og followers ang fake page kaysa sa legit page,” matod sa usa ka bahin sa post.
Niadtong higayona, giawhag sa buhatan sa turismo ang publiko nga dili mo-book o mopadala og kwarta pinaagi sa peke nga page ug nihangyo sa netizens sa pag-report niini aron malikayan nga adunay dugang mabiktima. Giawhag usab sa mga opisyal ang pagpakatap sa maong advisory aron masayod ang uban nga potensyal nga mga turista. /