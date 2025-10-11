Boracay, Palawan, Siargao ‘top islands’ sa Asya

Ginganlan sa luxury travel magazine nga Conde Nast Traveler (CNT) ang Boracay, Palawan, ug Siargao isip usa sa mga nag-unang maanindot nga isla sa tibuok kalibutan base sa ilang 2025 Readers’ Choice Awards.
Ang maong mga isla nagranggo sa ika-4, ika-5, ug ika-7, sa listahan sa Asya, nga miduyog sa ubang sikat nga mga destinasyon sa baybayon, sama sa Phú Quoc sa Vietnam ug Phuket sa Thailand.
Ang mga resulta sa survey, base sa mga boto sa mga magbabasa sa magasin sa United Kingdom, nga gimantala sa website sa CNT niadtong Oktubre 7.
Nakasulod ang Boracay sa “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” sa rating nga 90.54. Gipildi sa Palawan ang Bali, Indonesia, nga adunay 90.23 nga puntos, samtang ang surfing island haven sa Siargao nakakuha og 85.49 nga puntos.
Ang kinatibuk-an nga listahan sa mga nag-unang 10 ka isla sa Asya, naglakip:
1. Phú Quoc, Vietnam 95.51
2. Langkawi, Malaysia 92.99
3. Koh Samui, Thailand 92.7
4. Boracay, Philippines 90.54
5. Palawan, Philippines 90.23
6. Bali, Indonesia 89.84
7. Siargao, Philippines 85.49
8. Andaman Islands, India 85.33
9. Phuket, Thailand 84.62
10. Phi Phi Islands, Thailand 83.27 / PNA