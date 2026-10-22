Borbon aduna nay bag-ong bise mayor

Niasumir na sa katungdanan si Konsehal Bernad-Gino D. Sepulveda isip bag-ong bise mayor sa Lungsod sa Borbon sugod niadtong Huwebes, Oktubre 22, 2026.
Kini human siya nipirma sa iyang Certificate of Assumption of Office agi’g pagtamod sa kamanduan sa Office of the Ombudsman.
Ang maong paghulip pinasubay sa desisyon sa Ombudsman nga gipagawas niadtong Oktubre 15, 2025, ubos sa kaso sa usa ka Margarito Ornopia, Jr., batok sa kanhi mayor sa Borbon nga si Noel Dotillos.
Natangtang sa katungdanan ang kanhi mayor subay sa resulta sa imbestigasyon diin nasuta nga giingog sad-an si Dotillos sa kasong Grave Misconduct tungod sa ilegal nga pag-hire sa iyang kaugalingong asawa isip consultant sa lungsod.
Gawas sa Dismissal from Service, kauban sa silot batok kang Dotillos ang pagkanselar sa iyang eligibility sa gobiyerno.
Forfeiture o pagbawi sa tanan niyang mga retirement benefits.
Pagdili kaniya sa pagpapili sa bisan unsang posisyon o trabaho pag-usab sa gobiyerno.
Giklaro sab sa Ombudsman nga kon ugaling dili na mapahamtang ang dismissal tungod kay wala na kini sa puwesto, usbon ang silot pinaagi sa pagpabayad kaniya og multa nga tugbang sa usa ka tuig nga suweldo isip mayor, nga kuhaon gikan sa iyang mga madawat nga credits o suweldo.
Sa nasayran, nagsugod ang maong isyu human nisang-at og reklamo si Ornopia batok sa mayor.
Subay sa mga dokumento, gi-hire ni Dotillos ang iyang asawa nga si Dr. Corazon V. Dotillos nga kanhi Municipal Health Officer (MHO) sa Borbon isip consultant ubos sa job order o contract of service nga adunay inadlaw nga suweldo nga moabot og P3,500 human kini mandatory nga niretiro.
Bisan pa man og gipasabot sa Ombudsman nga nakalingkawas ang mayor sa kasong Nepotism tungod kay ang posisyon sa consultant ug mga physician nalakip sa mga exceptions ubos sa Civil Service rules, ang seryosong kalapasan nga nakit-an mao ang balik-balik nga pagpirma ni Dotillos sa kontrata sa iyang asawa nga walay pagtugot gikan sa Sangguniang Bayan (SB).
Gikan sa Oktubre 18, 2023, hangtod sa Oktubre 18, 2024, ang Lungsod sa Borbon padayong nisulod sa kontrata tali kang Dr. Dotillos nga walay gikuptang SB Resolution.
Giisip kini sa Ombudsman nga dayag nga paglapas sa Section 22(c) sa Republic Act 7160 (Local Government Code of 1991), diin kinahanglan ang pagtugot sa konseho sa dili pa makapirma og kontrata ang usa ka mayor alang sa lungsod.
Sumala sa desisyon sa Ombudsman, ang maong tuyo sa paglapas sa balaod giila nga usa ka grave misconduct nga niresulta sa iyang pagkatangtang. /