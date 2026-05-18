Border sa Rwanda ug Congo, gisirad-an tungod sa Ebola

Gisirad-an niadtong Dominggo ang mga utlanan nga nagdugtong sa Rwanda ug sa Democratic Republic of Congo (DRC) sa Distrito sa Rubavu human sa pagpamuto sa sakit nga Ebola sa DRC.
Kini ang gipahayag ni Prosper Mulindwa, ang Mayor sa Rubayu District sa Rwanda Western Province, ngadto sa local media nga ang pagsira sa mga utlanan nga nagsumpay sa Goma ug Rubavu-Gisenyi magpabilin hangtod sa dili pa matino nga panahon.
Kabahin kini sa mga lakang nga gitumong sa pagpugong sa pagkaylap sa maong makamatay nga sakit.
“The borders connecting Goma and Gisenyi have been temporarily closed in response to the Ebola outbreak. We will continue engaging with our residents to explain why this decision was made,” matod pa ni Mulindwa.
Iyang giawhag ang mga lumulupyo nga magpailob ug mokooperar, samtang gipasabot nga ang maong desisyon gihimo aron mapanalipdan ang kahimsog sa publiko ug ang mga komunidad gikan sa posibleng mga impeksyon.
Bisan pa man sa temporaryo nga pagsira, ang mga awtoridad sa panglawas nagpadayon sa pag-screen sa mga taga Rwanda nga motabok gikan sa DRC, ingon man sa mga lungsuranon sa Congo nga mopauli sa ilaha kinsa gitugotan gihapon sa paggamit sa mga utlanan ubos sa estrikto nga mga pamaagi sa pag-monitor sa panglawas, sumala sa local media.
Nisaka na ngadto sa 87 ang gidaghanon sa mga namatay sa labing bag-ong pagpamuto sa Ebola sa DRC, sumala sa Africa Centers for Disease Control and Prevention niadtong Sabado.
Nagpahatag sab sila og pasidaan nga ang maong pagpamuto dala sa “Bundibugyo strain”—diin wala pa’y bakuna nga espesipiko alang niini nga matang sa virus sa pagkakaron—ug nagdala kini og taas nga peligro sa pagkaylap sa rehiyon. /Xinhua