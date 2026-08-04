Bosh naa’y tambag ni Wembanyama

Gipahimangnuan ni National Basketball Association (NBA) legend Chris Bosh si San Antonio Spurs 7’4” giant Victor Wembanyama kabahin sa isyu sa blood clots nga nasinati sa French superstar kaniadto.
Si Bosh kinsa usa sa labing maayong big men nga nakaduwa sa NBA, nakasinati sab og blood clots kaniadto ug mao kini ang hinungdan nga sayo siyang niretiro sa liga.
“Take your medicine. It happened one more time for me, it happened twice, and I couldn’t play anymore,” tambag ni Bosh kang Wembanyama.
Si Wembanyama maoy No. 1 overall pick sa Spurs niadtong 2023. / Gikan sa wires