Boss Toyo: Unang MVP trophy ni Fajardo labing kinaham sa iyang sports collections

Gikonsiderar sa bantugang memorabilia collector Boss Toyo ang labing unang MVP trophy sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo sa Philippine Basketball Association (PBA) mao ang labing gihandom sa iyang sports collections.
Ang 44-anyos nga vlogger – kansang tinuod nga pangalan mao si Jayson Jay Luzadase – maoy nahimong highest bidder sa usa ka special auction alang sa labing una sa siyam ka MVP trophies nga nahakot na ni Fajardo.
Nakuha kini ni Boss Toyo sa kantidad nga P160,000.
Gipasabot ni Boss Toyo nga wala siya’y plano nga ibaligya kining maong tropeyo ug iya lang kini sa usa ka espesyal nga puwesto sa iyang inilang Pinoy Pawnstars Museum.
“Sa sports memorabilia ko ito na ‘yung holy grail ko na first MVP trophy ni June Mar,” matod ni Boss Toyo nga napatik sa Spin.ph.
“I will rank it first kasi June Mar Fajardo, e. After mag-retire niyan, sa tingin ko wala ng makaka-surpass nung mga nagawa ni June Mar as a PBA player.”/ ESL