Bossing, 3-0 ang tinguha

Mga duwa karon:

4:30 pm- Blackwater batok Converge

7:30 pm- NLEX batok Meralco

Suwayan paglangkat sa Blackwater Bossing ang solong liderato sa ilang pagpakigsangka sa Converge FiberXers sa premirong duwa ning Miyerkules, Marso 6, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Bossing kasamtangang nakigbahin sa Terrafirma Dyip sa liderato dala ang 2-0 nga rekord.

Talagsaon kini nga sitwasyon alang sa Bossing hinungdan nga seguradong taas ang ilang morale.

Apan gitataw ni Bossing coach Jeff Cariaso, wala nausab sa ilang alimpatakan.

“Nothing has changed,” matod ni Cariaso nga napatik sa www.pba.ph.

“Right now, we are just starting, so too early to tell. We are still in the process of learning about each other, ‘yung chemistry namin p’wede pang mag-improve.”

Gipasabot ni Cariaso nga hangtod dili pa mahuman ang ilang kampanya, kinahanglang ipagawas nila ang ilang tanan makaya sa matag duwa bisan batok sa nagsalimoang nga FiberXers, nga wala pa nakadaug sulod sa duha ka mga duwa.

“Kami we are not taking them lightly. We can’t afford to do that. So feeling ko it’s going to be a good game,” dugang ni Cariaso.

“They will be hungry to win so kailangan maging ready kami. Hindi kami p’wedeng maging complacent.”

Sa main game, magsangka ang Meralco Bolts ug NLEX Road Warriors, nga pulos adunay 1-1 nga rekord. / ESL