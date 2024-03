Bossing, 4-0 ang tinguha batok Road Warriors

Mga duwa karon:

4:30 pm- Blackwater batok NLEX

7:30 pm- Terrafirma batok Phoenix

Protektahan sa Blackwater Bossing ang ilang limpyong rekord ug paggunit nila sa solong liderato sa ilang pagpakigbatok sa NLEX Road Warriors sa premirong duwa karong Miyerkules sa hapon, Marso 13, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 sa Philsports Arena.

Ang kanhi kulatahunong puwersa sa Bossing ningbarog na karon sa ilang pangalan ug kasamtangan kining nahimong boss sa standing dala ang 3-0 nga rekord.

“So far, it’s a good start (but) we’re staying humble, we’re staying focused ‘cause we know how quick things can turn,” matod ni Blackwater coach Jeffrey Cariaso. “So we’ll just gonna continue working hard.”

Ning sangkaa, gilaumang makasugat og malisod nga kompetisyon ang Bossing batok sa Road Warriors, nga adunay 3-1 nga rekord.

Sa main game, magpinaksitay ang Terrafirma Dyip ug Phoenix Super LPG Fuel Masters.

Ang Dyip adunay 2-1 nga rekord samtang ang Fuel Masters wala pa’y daog sulod sa duha ka mga duwa. / ESL