Bossing gitipi sa Painters

Gisugdan sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang kampanya pinaagi sa pagpintal og dakong kadaugan batok sa Blackwater Bossing, 110-97, niadtong Martes, Agusto 20, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Nagpakita dayon og saktong labok ang import sa Elasto Painters nga si Aaron Fuller ug gipangulohan niini ang kadaugan pinaagi sa iyang double-double nga 24 puntos ug 19 rebounds.

Ningkawat sab og dakong atensyon ang duha ka rookies sa Elasto Painters nga sila si Caelan Tiongson ug Felix Lemetti, kinsa nagkumboya og 26 puntos.

Kuntento kaayo ang beteranong coach sa Elasto Pain­ters nga si Yeng Guiao sa iyang nakita.

“I think this is a good lineup that we have,” matod ni Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

“It’s basically an upgrade from our last lineup in the All-Filipino and sa All-Filipino naka-semis kami.”

Hugot ang pagtuo ni Guiao nga ning higayuna, mas makakombati sila alang sa inilugay sa kampyunato.

“So kung tama calculations namin na upgrade ito at naka-semis kami from the last one - and we have a good import - I think we can contend. We can give the strong teams a run for their money,” dugang ni Guiao.

Sa 1st quarter, nakamugna na si Fuller og 12 puntos nga nakahatag og dugang kadasig sa iyang mga kauban.

Pagkahuman sa 3rd quarter, nakaposte na og 83-62 nga labaw ang Elasto Painters ug wala na sial molingi pagbalik hangtod na sa katapusang gutlo.

Puntos kada usa:

Rain or Shine (110) - Fuller 24, Tiongson 15, Santillan 12, Lemetti 11, Mamuyac 10, Asistio 9, Nocum 8, Clarito 8, Ildefonso 4, Villegas 4, Datu 3, Belga 2, Caracut 0, Norwood 0.

Blackwater (97) - Barefield 18, Kwekuteye 17, Guinto 15, Ledo 12, Rosario 10, David 7, Chua 6, Casio 5, Tungcab 3, Suerte 2, Jopia 2, Montalbo 0, Ponferrada 0, Hill 0, Michell 0. / ESL