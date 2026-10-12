Bossing kontra sa Bolts

Mga duwa karon:
5:15 pm- TNT batok Macau
7:30 pm- Blackwater batok Meralco
Magpinaksitay ang Meralco Bolts ug Blackwater Bossing sa krusyal nga engkuwentro sa Group B sa main game karong Martes sa gabii, Oktubre 13, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ning puntoha, ang Magnolia Hotshots pa lang ang nakaseguro na’g puwesto sa crossover quarter-finals sa six-team Group B samtang ang ubang teams pulos pa adunay paglaom sa inilugay sa nahabiling tulo ka mga puwesto.
Dili sama sa seven-team Group A nga nakompleto na ang upat ka quarter-finalists niadto pa lang Dominggo, Oktubre 11.
Sa kasamtangan, ang Bossing naa sa ikaupat nga luna sa Group B dala ang 3-4 nga rekord samtang naa sa ikaunom ang Bolts bitbit 3-5 nga rekord.
Gumikan kay nagsikitsikit ang standings sa Group B, ang resulta sa usa ka duwa makahimo og dakong kausaban sa mga puwesto.
Niini, seguradong ipagawas sa Bossing ug Bolts ang tanan nilang makaya aron makabaton og dugang paglaom nga makaabante.
Sa premiro nilang sangka niadtong Hulyo 21, ang Bolts daw ninglusot sa lungag sa dagom una nila napayukbo ang Bossing, 116-114, ug gilauman nga kulbahinam gihapon ang ilang engkuwentro ning higayona.
Tali sa duha ka mga kampo, mas nagkinahanglan og kadaugan ang Bolts gumikan kay duha na lang ka duwa ang nahabilin sa ilang tahas double-round robin group elimination gikan karon.
Human sa Bossing, sagubangon sa Bolts ang katapusan nilang tahas batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters.
Sa ilang bahin, ang Bossing aduna pa’y nahabiling tulo ka mga tahas sa elimination round gikan karon. Human sa Bolts, kontrahon sa Bossing ang Rain or Shine Elasto Painters ug Brgy. Ginebra Gin Kings.
Sa laing bahin, magsangka sa premirong duwa ang TNT Tropang 5G ug guest sqaud Macau Giant Pandas sa no-bearing game sa Group A.
Ang Tropang 5G nga adunay 6-4 nga rekord, nahilakip sa teams sa Group A nga nakasulod nang daan sa quarter-finals samtang ang Giant Pandas nga adunay 2-8 nga rekord, apil sa teams ning maong grupo nga wala na’y poruhan nga makaabante. / ESL