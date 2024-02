Botika nga di mohatag og discount sa senior sirhan

Gikonsiderar ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpasira ug pagbakwi sa ilang mga business permit sa mga botika nga dili motahod sa balaod alang sa prebilihiyo sa senior citizens, ilabi na ang 20 porsiyento nga diskwento.

“Taga-i mi sa mga ngalan sa drug store, butangan dayon og notice if you will not do it, we will be compelled to close you because you are violating the law. No more business permits. Business permit removed,” matod ni Rama sa interview sa teleradyo program sa Cebu City Hall sa Huwebes, Pebrero 1, 2024.

Matod ni Rama nga seryuso siya sa maong butang, nga niingon nga dili angay molapas sa balaod ang maong mga establisemento.

Niadtong Lunes, Enero 29, 2024, ang beteranong peryodista nga si Manny Rabacal, uban sa iyang grupo nga gitawag og ‘Pundok Sugboanon Community’ miadto sa buhatan ni Cebu City Councilor Pastor ‘Jun’ Alcover sa Cebu City Hall, ug nipasaka og pormal nga reklamo kalabot sa maong isyo.

Sa interbyo sa telepono niadtong Miyerkules, Enero 31, 2024, si Alcover niingon nga si Rabacal, kinsa nagsulat og column sa Superbalita Cebu, gihikawan sa senior citizens’ benefits ug privileges sa 20 percent discount sa pagpalit og prescribed medicinal supplement niadtong Enero 18, 2024.

Matod ni Alcover nga gipresentar ni Rabacal ang identification card sa iyang pagka senior citizen, apan gihikawan gihapon sa iyang katungod.

Si Alcover, kinsa mangulo usab sa Cebu City Senior Citizens Council, nihangyo sa tagdumala sa tindahan nga motambong og tigom karong Lunes, Pebrero 5, sa alas 2 sa hapon sa pagpasabot sa ilang side. Kon dili sila motunga, iyang dad-on ang isyo ngadto sa Konseho sa Dakbayan.

Gipadala ni Alcover ang imbitasyon niadtong Martes, Enero 30. Matod niya nga dili lang kini ang iyang nadawat nga reklamo, apan nagduha-duha ang nangaging mga reklamante sa pagpasaka og pormal nga mga taho, hinungdan nga wala silay solusyon.

Matod ni Alcover nga nasinati pa niya ang susamang insidente kaniadto hinungdan nga nanawagan siya sa tagdumala sa usa ka partikular nga botika.

Gipasabot niya nga mahimo’ng sirad-an sa local government unit sa Dakbayan sa Sugbo ang ilang tindahan kon dili mosunod sa gihatag sa balaod bahin sa diskwento sa mga senior citizen.

Ang Republic Act No. 9994, nailhan usab nga “An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Special Privileges and for other purposes,” naghatag sa mga senior citizen og 20 porsyento nga diskwento sa pipila ka mga butang ug serbisyo, ingon man ang exemption sa value-added tax (VAT) kon magamit.

Nagpasabot nga di lang 20, kun di, 32 porsyento ang kinatibuk-ang diskwento kay apil na ang VAT sa exemption.

Ang probisyon naglakip sa mga diskwento sa mga tambal, bakuna, ug mga kinahanglanon nga supply nga medikal.

Ang paglapas sa mga probisyon sa nahisgutang nga balaod adunay mga silot, lakip ang pagkabilanggo ug multa gikan sa P50,000 hangtod sa P200,000.

Ang mga indibiduwal nga nag-abuso sa mga pribilehiyo nga gihatag sa balaod mahimo’ng mag-atubang sa pagkabilanggo ug multa.

Kon ang nakasala usa ka korporasyon o kompaniya, ang responsable nga mga opisyal mahimo usab nga manubag.