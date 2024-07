Bottled water mimahal duol sa Palaro venues

Ang mga manindahay duol sa Cebu City Sports Center (CCSC) nga namaligya og binotelyang tubig namatikdan nga 100 porsiyento nga mas taas sa suggested retail price (SRP) sa Department of Trade and Industry (DTI).

Ang mga vendor kasagaran namaligya og 500mL nga Natures Spring nga binotelyang tubig sa kantidad nga P20, diin ang uban nagtanyag niini sa P15, bisan kon ang SRP gibutang sa P9.90.

Usa ka reseller sa N. Bacalso Ave. nga si Mercy Andrade nipasabot nga ang suppliers wala mopaubos sa ilang presyo.

Namatikdan niya nga sa matag putos nga adunay sulod nga 24 ka mga botelya, pabayron sila og P240, nga nagpugos kanila sa pagbaligya sa mga botelya nga mas taas og P5 kaysa SRP.

“Amo seller wa mo lower, kami sad tawn reseller luoy kay 5 pesos ra sad tawn amoa,” matod ni Mercy.

Dugang ni Mercy nga bisan bililhon ang P5 nga usbaw, dili kini alang kanila sanglit dili man sila pareha sa dagkong kompaniya.

Sa laing bahin, usa sa mga supplier nga si Christian Purgatorio nibaligya sa iyang mga botelya sa tubig sa kantidad nga P9 ngadto sa P10.

Matod ni Purgatorio nga nagkuha siya sa iyang supply sa bottled water sa pabrika sa Natures Spring sa Mambaling, dakbayan sa Sugbo diin iya kining gipalit sa tag P180 ma­tag putos.

“Amo e-baligya ngari tag P9 or tag P10. Among palit sa Natures Spring, by pack ana P180. Ang usa ana P7.50,” matod ni Purgatorio.

Laing reseller nga si Alby Cabaltica nagkuha sa iyang mga suplay gikan kang Purgatorio, namaligya sa iyang mga botelya sa P15.

Sa usa ka interbyo, si Cabaltica nihisgot nga makiangayon nga dugangan pa og P5 sanglit magbalikbalik sila sa lagyong mga dapit.

“Kunin namin dito tapos ibenta pa namin sa malalayo, makapresyo kami ng P5 mas okay na talaga ‘yun,” matod niya.

Gitataw ni Cabaltica nga wala siyay nadawat nga reklamo gikan sa iyang mga kustomer ug usahay mas daghan pa ang iyang madawat kaysa iyang gipangayo gikan kanila.

“Minsan i-bayad pa sa mga customer P14 or P15 sakto pa na. Minsan nga ibibigay pa sa amin, P20, sabi na sayo na ‘yan,” dugang niya.

Ang DTI nipagawas og komprehensibong listahan sa mga presyo sa bottled water atol sa mga adlaw sa Palarong Pambansa 2024 sa Sugbo.

Ang giaprubahan nga listahan sa DTI sa mga presyo sa pipila ka brand sa bottled water.

Distilled Water: 350ml - P12; 500ml - P16.25; 1L - P27.50; ug 6L jug - P82.

SM Bonus Distilled Water: 325mL - P6;

500ml - P8; ug 6L jug - P50

Wilkins Distilled Water: 350mL - P12; 500mL - P17; 1L - P25; ug 6+1L - P88.

Natures Spring Purified Water: 500mL - P9.90; ug 1L - P15.40.

Wilkins Pure Water: 500mL - P11.00; ug 1L - P18.00

Ang ahensya, uban sa Cebu City Government, hugot nga mo-monitor sa presyo sa mga binotilyang ilimnon sa nagkalainlaing retail outlets sa dakbayan aron malikayan ang pagmaniobra sa presyo ug maseguro ang pagsunod sa SRP bulletin.

Giawhag usab sa DTI ang publiko nga i-report ang bisan unsang mga higayon nga adunay sobra nga presyo ug dili managsama alang sa dali nga aksyon.

Ang DTI Cebu Provincial Office mahimong makontak pinaagi sa r07.Cebu@dti.gov.ph o tawag sa (032) 253-2631 o (032)255-6971 alang sa dugang impormasyon o sa pagtaho sa mga kabalaka. / Fred Leander Baldos, VSU Intern