Bouncer nga nagtinir og shabu aron di magduka sa trabaho, sikop

Naposasan sa kapulisan ang usa ka 26-anyos nga bouncer human naratol sa dihang gipara sa checkpoint ug nakuhaan og duha ka paketeng shabu sa national highway, Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 29, 2026.
Giila ang dinakpan nga si Ritchie Goden, 37, ulitawo, residente sa Purok Liwanag, Sityo Ilang-Ilang, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay.
Sumala sa taho, ang mga personnel sa Inayawan Police Station nipahigayon og checkpoint sa maong dapit mga alas 9:00 sa gabii.
Sa dihang niabot ang suspek ug gipangitaan sa iyang lisensya, niaksyon kini og kataranta.
Apan nabantayan sa mga polis ang duha ka pakete sa gituohang shabu hinungdan sa iyang pagkasikop.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, niangkon si Goden nga iya ang maong drugas ug gigamit niya kini isip pakondisyon sa lawas alang sa iyang trabaho isip bouncer, ilabi na kon mabuntagan siya sa duty.
“Makatabang ni nako sir nga makondisyon sa pagtrabaho. Unya dili ko magduka kon nagmaneho sa motorsiklo, layo sa disgrasya,” matod ni Goden.
Gidugang sa suspek nga na-trauma siya sa una human nadisgrasya sa motorsiklo tungod sa grabeng duka gikan sa trabaho.
Sukad niadto, iya na nga gihimo nga sulbad ang pagsuyop og shabu.
Napadayag hinuon sa iyang pagmahay ang dinakpan ug nagkanayon nga andam niyang atubangon ang silot sigon sa iyang nabuhat.
Giandam na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. / GPL