Boxing fans wala'y gana?

Dili pa man tuod opisyal a­pan gianunsyo na ni Filipi­no boxing legend Manny Pac­quiao ning bag-uhay lang nga mapahigayon ang ilang rematch ni American Floyd Mayweather Jr. karong 2024 sa RIZIN promotion sa Japan.

Ang pag-anunsyo ni Pacquiao wala nakakuha og dakong interes sa social media.

Tinuod nga ang premirong away sa duha ka mga boksidor mao ang labing dako og halin sa pay-per-view sa kasaysayan sa boksing apan tataw nga wala na kini nakahatag og kahinam sa boxing fans.

Gani atol sa RIZIN 45 promotion, bugnaw kaayo ang re­aksyon sa mga tumatan-aw sulod sa venue dihang gianunsyo sa Pambansang Kamao ng Pilipinas ang ilang rematch ni Mayweather.

Aniay pipila ka mga komentaryo nga napatik sa social media kabahin niini nga napatik sa www.sportskeeda.com..

“Great, another fight nobody want’s to see.”

“The crowd went mild.”

“Zero people cheered for this announcement. I could hear crickets.”

“Another way of making money, and no one’s is hyped about it?”