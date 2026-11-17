Gidakop ang usa ka helper nga gipasanginlang nanghinol sa pribadong bahin sa lawas sa 15-anyos nga anak sa iyang amo human nga nireport sa kapulisan ang biktima bahin sa gibuhat sa ilang katabang sa Lungsod sa Balamban niadtong alas 12:30 sa udto sa Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Si alyas Timoy, 39, taga Barangay Singsing, Balamban, ang positibo nga giila sa biktima nga si alyas Maymay sa iyang gihimong pagbinastos. Sa imbestigasyon sa Balamban Police Station Women’s and Children Protection Desk (WCPD), gitug-an sa biktima nga niadtong Sabado, Nobiyembre 14, nag-inusara siya sulod sa ilang panimalay.
Naabot ang suspek ug nisulod sa ilang panimalay dayong nangayo'g tubig mainom apan nakugang ang biktima kay kalit nga nanghinol ug giagbayan siya sa abaga.
Ang biktima nibadlong sa suspek nga daling nipalayo niini apan abtik ang suspek ug gisulod niini iyang kamot sa t-shirt sa biktima ug nisulay na sab sa paghikap sa iyang dughan bisan nga nagkisikisi ang bata.
Kasong kalapasan sa Acts of lascivious in relation to R.A. 7610 kun Anti-Child Abuse Law ang atubangon sa dinakpan. / GPL