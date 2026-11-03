‘Boy Tapang’ gikawatan sa iyang gipaeskwela

Nadakpan sa kapulisan ang 21-anyos nga working student nga gipasanginla’ng nikawat og kuwarta ug bulawang kwintas nga mokabat sa P640,000 sa rest house sa iyang amo sa Sityo Datag, Barangay Daanlungsod, Lungsod sa Alcoy, Sugbo niadtong Nobiyembre 2, 2026.
Ang suspek giila sa Alcoy Municipal Police Station nga si alyas Jun, usa ka first-year college student.
Ang biktima mao ang 26-anyos nga vlogger, nga mas nailhan sa alyas nga “Boy Tapang.”
Matod sa biktima, nawala ang iyang P40,000 nga cash ug usa ka 18-karat gold chain nga kwintas nagkantidad og P600,000.
Base sa imbestigasyon, adunay nakakita sa suspek nga nisaka sa terrace sa rest house.
Human niini, nidagan siya ug nitago sa kasagbotan dihang adunay nakabantay kaniya.
Sa dihang nadiskubrehan sa biktima nga nawala ang iyang kuwarta ug kwintas, gipangita nila ang suspek.
Nasakpan siya duol sa national highway sa Barangay Daanlungsod.
Narekober gikan sa bulsa sa suspek ang P10,000 nga kuwarta ug ang bulawang kwintas.
Gidala ang suspek ug ang mga narekober nga kabtangan sa Alcoy Municipal Police Station.
Bisan sa pagpangayo og pasaylo sa suspek ngadto ni Boy Tapang, giingong gibuyboy kini human sa iyang pagpaeskwela, hinatagan pa og kuwarta alang sa panginahanglanon, giunay pa og kawat. / ABC