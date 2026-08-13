BPLO miangkon lisod pugngan ang mga online gambling ad

Giangkon sa Business Permit and Licensing Office (BPLO) nga lisod pugngan ug ipatuman ang pagdili sa online gambling advertisements, ilabina kon ang mga platform ug operator nakabase gawas sa Cebu City.
Si BPLO Legal Officer Cherry Cutillar niingon atol sa public hearing sa Cebu City Council niadtong Agusto 11, 2026, nga mas sayon nilang ma-monitor ang pisikal nga gambling advertisements apan komplikado ang pagpatuman batok sa mga online platform.
“For the digital online platforms, sir, the BPLO will have difficulty in enforcing that one since some online platforms are not originated within Cebu City,” matod ni Cutillar.
Ang gisugyot nga ordinansa ni Councilor Joel Garganera nagtumong sa pagdili ug pagsilot sa gambling advertisements sulod sa Cebu City.
Matod ni Cutillar, mahimong manginahanglan ang BPLO og koordinasyon sa national agencies sama sa Department of Information and Communications Technology ug Philippine National Police alang sa mga paglapas sa digital platforms.
Sa pisikal nga advertisements, gisugyot sa BPLO nga ang advertising agencies, outdoor sign operators, ug event organizers kinahanglan nga mosumiter og undertaking panahon sa pagkuha o pag-renew sa business permit nga dili sila magbutang og gidili nga gambling advertisements.
Gisugyot sab ang 30 ngadto sa 60 ka adlaw nga transition period aron matangtang ang mga kasamtangang physical gambling ads.
Sa enforcement, ang BPLO o joint inspection team maoy mag-monitor sa mga billboard ug establisemento, samtang ang Cebu City Transportation Office mag-monitor sa gambling advertisements sa public utility vehicles.
Gisugyot nga silot sa unang paglapas, Notice of violation, pagtangtang sa ad sulod sa 24 oras ug P1,000 nga multa.
Ikaduhang paglapas mao ang pagtangtang sa ad, P3,000 nga multa ug temporaryong pagsuspenso sa advertising permit.
Sa ikatulo nga paglapas, pagtangtang sa ad, P5,000 nga multa, pagbawi sa business permit ug permanenteng pagsira sa advertising structure o pasilidad.
Samtang, gihangyo sa Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) ang konseho nga limitahan ang ordinansa sa gambling advertisements nga pisikal nga gipakita o gipahigayon sulod sa territorial jurisdiction sa Cebu City.
Matod sa Pagcor nga gipresentar sa Casino Filipino Cebu representative Ingrid Victoria Espiritu, adunay jurisdictional concerns sa online gambling advertisements tungod kay ang digital platforms naglihok sa nagkalainlaing teritoryo.
Gisugyot sab sa Pagcor ang savings clause aron ma-exempt ang gambling advertisements nga klarong gitugotan sa national law o sa regulatory agencies sama sa Pagcor.
Gipangutana ni Garganera kon apil ba sa ban ang mga gambling advertisements nga konektado sa mga regulated sa Pagcor sama sa Small Town Lottery.
Apan matod ni Espiritu, kinahanglan kining i-refer ngadto sa tukmang Pagcor office alang sa klarong tubag.
Ang Cebu City Legal Office sab nipasidaan nga dili angay i-regulate sa siyudad ang online advertisements tungod lang kay ma-access kini sulod sa Cebu City. Gisugyot niini nga ang digital advertising restriction ipunting sa paid commercial gambling advertisements nga gipang-apud-apod sa mga tawo o entidad nga nag-operate sulod sa siyudad o sakop sa regulatory authority niini.
Girekomendar sab sa legal office nga i-angay ang depinisyon sa gambling ug gambling advertisements sa national laws ug Pagcor regulations ug hatagan og due process ang mga establisemento sa dili pa ipahamtang ang multa, suspensiyon o pagbawi sa business permit.
Wala pa sa’y klaro kon apil ba sa ban ang Bingo ug Bingo Plus.
Gipangutana ni Vice Mayor Tomas Osmeña kini nga isyu, ilabina kon adunay cash prizes. Matod ni Garganera, kinahanglan pa kining klaruhon.
Matod ni Councilor Philip Zafra, mahimong gambling ang Bingo tungod kay game of chance kini, samtang gipangutana ni Councilor Sisinio Andales kon parehas ba nga pagtrataron ang mga Bingo activity nga gihimo alang sa charitable purposes.
Sa pagkakaron, ang gisugyot nga gambling advertising ban nagpabiling ubos sa konsiderasyon sa Cebu City Council. / CAV