BPO sa Lapu gisirado kay way permit

Usa ka business process outsourcing (BPO) company sa dakbayan sa Lapu-Lapu gimandoan sa paghunong sa operasyon human madiskubre sa mga awtoridad nga kini nga walay business permit ug giingong nalambigit sa online scamming activities.

Kini nahitabo halos usa ka buwan human sa malampusong pag-raid sa Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) hub sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Agusto 31, 2024.

Hinuon, giklaro sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) nga ang mga kalihokan sa kompanya wala nalambigit sa Pogo, usa ka sektor nga gi-regulate sa Philippine Amusement and Gaming Corporation.

Ang kompanya, nga naglihok sa barangay Poblacion ug Pusok, gikataho nga nagtakoban nga independente nga literary agent sa scam authors ug aspiring writers, matod ni City Mayor Junard “Ahong” Chan atol sa press conference niadtong Biyernes, Sept. 27, 2024.

Ang mga awtoridad sa siyudad nipagawas sa cease and desist order niadtong Huwebes, Septiyebre 26, 2024.

Giangkon sa empleyado nga ang kompanya, nga nailhan nga "Spotlight," nagdani sa mga tagsulat sa pagbayad alang sa mga serbisyo sa pagputos ug pag-andam alang sa ilang mga libro, nga nagsaad nga isumite ang mga buhat alang sa pagmantala.

Sa dihang nabayran na, giputol kuno sa mga mangingilad ang komunikasyon o gibabagan sa hingpit ang mga biktima.

Ang pangulo sa CIDG nga si Richard John Macachor niingon nga ang scam nagpunting sa mga indibidwal nga nangayo og tabang sa pagmantala sa libro, usa ka serbisyo nga kasagarang gihatag sa mga lehitimong ahensya sa literatura.

Ang mga biktima mobayad sa mga serbisyo, human nga nakahatag na og pundo dili na makontak ang kompanya pagkahuman, gibiyaan sila nga wala ang gisaad nga suporta ug nawala ang ilang mga pundo.

“The City received complaints that they were running a publishing scam, where once the victims invested, the company would cut off all communication,” matod ni Macachor.

WAY PERMIT

Ang dugang nga imbestigasyon nagpadayag nga ang BPO firm napakyas sa pag-renew sa ilang mga business permit para sa 2024, usa ka kritikal nga kinahanglanon alang sa legal nga operasyon.

Sa pagkadiskobre niini nga paglapas, ang mga awtoridad sa siyudad paspas nga milihok aron sa pagpasira sa kompanya. Ang City Government adunay gipahinungod nga task force batok sa mga ilegal nga operasyon sa negosyo, nga gipalihok aron matubag kini nga kaso.

Si Chan niingon nga ang operasyon batok sa Spotlight usa ka kinahanglanon nga lakang aron mapugngan ang dugang nga mga scam gikan sa paghimo sa wala’y pagduda nga mga magsusulat.

“We refer the case to the police for further investigation,” matod ni Chan, nga nagpahibalo nga ang cease and desist order giisyu subay sa report sa empleyado.

Pagkasunod adlaw, gisirad-an sa siyudad ang mga opisina sa kompanya sa Poblacion ug Pusok, nga epektibo nga nahunong ang ilang operasyon.

Gitan-aw karon sa Lapu-Lapu City Police Office kung unsa na kadugay nga nag-operate ang BPO firm nga wala’y kinahanglan nga permit ug pila ka mga indibidwal ang mahimong biktima sa scam.

Gihatagan og gibug-aton ni Macachor nga samtang malampuson ang operasyon sa pagpahunong temporaryo sa kompanya, dili kini mapadayon kung wala’y kaso nga kriminal nga ipasaka sa korte.

"It was a successful operation in terms of stopping the firm temporarily and preempting further fraudulent activities. However, we cannot maintain this unless there are criminal complaints filed," maod ni Macachor.

'SCAM'

Miingon si Macachor nga samtang ang pipila ka mga pangilad nalakip sa industriya sa dula sa gawas sa baybayon, kini nga partikular nga operasyon ingon usa ka scam sa pagpamaligya nga nagpunting sa mga tagsulat sa libro.

Ang BPO firm gikatahong nagsugod sa pag-operate niadtong Nobyembre 2023, sugod sa Barangay Babag sa wala pa mobalhin sa Poblacion ug Pusok.

Sumala sa mga regulasyon sa siyudad, ang mga negosyo nga mobalhin og mga lokasyon sulod sa siyudad gikinahanglang mag-renew sa ilang mga permit ug makakuha og clearance gikan sa barangay nga ilang tuyo nga mag-operate. / CAV