BPPO mihangop; hulagway ni ‘Compoc gimaneobra’

Gihangop sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) ang pagsulod sa laing ahensya sa gobyerno nga mohimo og imbestigasyon sa engkwentro tali sa kapulisan uban sa mga sundalo batok sa mga sakop sa gituohang New People’s Army (NPA) sa Purok Matin-ao 2, Barangay Campagao, lungsod sa Bilar niadtong Biyernes, Pebrero 23, 2024.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, information officer sa BPPO, nga labing maayo nga dunay laing ahensya sa gobyerno ang mosusi aron maklaro kon unsa ka tinuod ang engkwentro nga nikalas sa kinabuhi sa lima ka mga NPA, usa ka polis ug pagka angol sa laing personnel sa kapulisan sa lala­wigan sa Bohol.

Una na nga nipasangil ang Anak Bayan Central Visayas nga dili encounter ang nahitabo, kon dili masaker.

Mikatap karon sa social media ang hulagway ni Domingo Compoc, alyas Silong, ug naila usab nga si Kumander Cobra, nga nag hukas ug gibinaklid nga dunay escort nga sundalo.

Gitug-an ni Nuez nga nakig-alayon dayon sila sa PNP Cyber Crime Unit sa Bohol aron ipasusi ang maong hulagway ug nasuta nga edited kini.

Iyang gipasabot nga makita sa palibot sa maong hulagway nga daghan ang kalubihan nga unta ang dapit kahumayan.

“Wala siyay factual basis nga didto gyud na nakuha sa encounter site or legitimate ba na nga picture. Nya klaro no posibli nga edited or photoshop, naay something nga gi maniobra ang picture, manipulated ang picture,” matod ni Nuez.

Pila ka adlaw human sa hitabo, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) mihimo na usab og fact-finding investigation human nigawas ang maong hulagway apan wala silay nakitang susama nga hulagway sa dapit sama sa kalubihan.

Wala usab sila nakaila sa usa ka sundalo nga naa sa luyo ni Compoc nga naghawid sa gibinaklid nga kamot niini.

Andam hinuon sila nga makig-alayon sa laing ahensya sa gobyerno nga mohimo’g linain nga imbestigasyon.

Gisaysay ni Nuez nga atol sa paghamag sa mga polis ug mga sundala sa balay nga didto ang lima ka sakop sa NPA, apil na niini si Compoc, dunay nangabli sa pultahan sa kusina ug dayong pamusil gamit ang M16 Armalite rifle nga wala dayon mabantayi sa mga polis ug sundalo.

Dinhi naigo si Police Corporal Gilbert Amper sa ulo.

Dinhi na nahitabo ang pinusilay tali sa habig sa gobyerno ug NPA nga milanat og pipila ka oras.

Samtang, si Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado, sa iyang bahin, nanawagan sa pamilya niadtong mga NPA nga napatay nga dili lang unta masuko sa gobyerno kay igo lang kini nagtrabaho.

Nakighinabi siya sa mga kabanay sa Bilar human sa insidente nga ang gihimo sa mga namatay nga NPA nga mihawid og armas naghatag lang og peligro sa ilang kinabuhi.

“Ako sila giingnan nga I hope nga dili ninyo ikasakit nga mao puy hinungdan nga mosaka na pud mo sa bukid nga maoy nahitabo sa inyong mahal sa kinabuhi. Kon unsa man inyong concern, pwede nato na lingkuran ug estoryahan,” matod ni Aumentado. / AYB