Brake sa bus mikagar; 2 ka pasahero naangol

Duha ka pasahero ang naangol human nabangga sa kilid sa bungtod ang usa ka passenger bus nga nawagtangan og brake sa Barangay Liki, lungsod sa Sogod, Sabado sa buntag, Oktubre 24, 2026.
Gidala sa Juan Dosado Memorial Hospital ang mga biktima nga silang Jessie Lou Perez, 28, ug Cathrina Mangubat, 31.
Subay sa imbestigasyon sa kapolisan, ang Ceres bus nga gimaneho ni Josue Paña, 48, taga Balilihan, Bohol, gikan sa Maya Port sa Daanbantayan paingon sa dakbayan sa Sugbo ug nagdalag 28 ka mga pasahero.
Sumala ni Paña, samtang nagpadulhog ang bus sa kurbadahong bahin sa dalan, kalit nga nikagar ang brake hinungdan nga nawad-an siya og kontrol sa manubela.
Aron malikayan nga mahulog sa pangpang ang bus, gilahos niya kini ngadto sa pikas lane hangtod nga nibangga sa kilid sa bungtod.
Pag-abot sa mga awtoridad sa dapit sa nahitaboan, luwas nga nakagawas ang ubang mga pasahero samtang gidali pagdala sa tambalanan ang duha ka naangol.
Wala pa matino ang kinatibuk-ang danyos sa naguba nga atubangan ug kilid nga bahin sa bus. Hinuon, nipasalig ang drayber ug ang inspektor sa kompanya nga maoy moabaga sa tanang galastuhan sa ospital sa mga biktima. / JDG