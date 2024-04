Brand new cars gilugwayan, 11 ka adlaw sa temporary plates

Usa ka dako nga opisyal sa Land Transportation Office niingon nga mopagawas siya og direktiba nga magtugot sa bag-ong mga sakyanan nga makabiyahe sa mga karsada sulod sa 15 ka adlaw, samtang nagdala og temporaryong plaka.

Kini usa ka extension gikan sa kasamtangang pito ka adlaw nga allowance.

Sa laing bahin, iyang gipahinumdoman ang mga motor vehicle dealers nga aduna ra silay labing taas nga 11 ka adlaw nga allowance sa pagproseso sa rehistrasyon ug sa pagpagawas sa mga plaka sa mga bag-ong sakyanan.

Giklaro kini ni Assistant Secretary Vigor Mendoza III sa LTO sa Martes, Abril 23, 2024, taliwala sa backlog sa rehiyon sa wala pa ma-release nga mga plaka.

Gipasabot ni Mendoza nga ang pagtugot sa mga pumapalit og mga sakyanan nga gawasnong mogamit sa ilang bag-ong napalit nga mga sakyanan nagsiguro nga ang pagkalangay sa proseso sa paghatag og plaka dili makahasol sa mga tag-iya og sakyanan.

Hinuon iyang giklaro nga higpitan nila kini sa 15 ka adlaw lang.

“Maglalabas ho kami ng memo, first time ko’ng i-aanounce ‘to, kasi pagbili mo ng kotse [with] provisional plate, wala pang rehistro ‘yan diba, but we would allow you to use the vehicle kasi di mo naman kasalanan ‘di agad may plaka,” sulti niya sa SunStar Cebu.

Matod ni Mendoza nga iyang ipagawas ang direktiba sa higayon nga makabalik na siya sa Manila.

Sa pagkakaron, nia siya sa dakbayan sa Sugbo aron motambong sa sunodsunod nga engagements, lakip na ang ribbon cutting sa gibalhin nga regional licensing office gikan sa nahimutangan niini sa ilang buhatan duol sa Cebu South Bus Terminal ngadto sa Piazza Elesia sa Gov M. Cuenco Avenue sa Barangay Talamban.

Matod pa ni Mendoza nga ilang giusbawan ang allowance og dugang walo ka adlaw gikan sa kasamtangang pito ka adlaw aron ma-accommodate ang 11 ka adlaw nga window nga gisunod sa mga dealer sa pagproseso sa rehistro ug plaka sa sakyanan.

Sa laing bahin, gipahinumdoman ni Mendoza ang mga car dealers nga mosunod sa gitakdang oras sa pagproseso sa rehistrasyon sa sakyanan ug mga plaka sa bag-ong napalit nga mga plaka.

Ang tigbaligya mokompleto sa pagproseso sa mga dokumento alang sa dili mga motorsiklo, kasagaran sulod sa 7 ngadto sa 11 ka adlaw gikan sa petsa sa pagbaligya ngadto sa tag-iya sa sakyanan.

Sila ang nagdumala sa mga rekisitos, sales reporting, ug inisyal nga rehistrasyon, unya ang LTO ang magparehistro sa sakyanan ug moisyu sa Official Receipt/Certificate of Registration (OR/CR) ug license plate number ngadto sa dealer.

Pahibaw-on dayon sa dealer ang tag-iya nga kuhaon ang OR/CR, ug ang plate number sa higayon nga maisyu.

Alang sa mga motorsiklo, ang pagproseso sa dokumento kasagaran mokabat og tulo ngadto sa lima ka adlaw gikan sa petsa sa pagbaligya ngadto sa tag-iya sa motor.

Ang dili motuman mahimo’ng moresulta sa multa nga hangtod sa P100,000 sa mga car dealer ug P20,000 hangtod P50,000 sa mga motorcycle dealers.

Ang gibalikbalik nga mga kalapasan mahimo’ng mosangpot sa pagkasuspinso ug pagkanselar sa sertipiko. / KJF