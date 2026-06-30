Brazil nakasulod sa Round of 16

Nakaabante sa Round of 16 an Brazil human sila nakaeskapo sa pagpanghulga sa Japan, 2-1, kagahapon, Martes, Hunyo 30, 2026 (PH time), sa Round of 32 sa FIFA World Cup sa Houston, USA.
Ang Brazil, nga 5-time champion ning prestihiyusong kompetisyon, nasurpresa dihang naka-goal si Kaishu Sano sa ika-29 minutos nga pinatiray nga naghatag sa Japan og 1-0 nga labaw.
Ang beteranong midfielder sa Brazil nga si Casemiro maoy nitabla sa duwa, 1-1, pinaagi sa iyang goal sa 2nd half.
Sa ika-95 minutos, namugna sa batan-ong sakop sa Brazil nga si Gabriel Martinelli ang nakapadaog nga goal.
Sa Round of 16, kontrahon sa Brazil ang modaog sa Round of 32 nga enkuwentro tali sa Norway ug Ivory Coast. / Gikan sa wires