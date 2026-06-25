Brazil sulod sa knockout stage sa FIFA World Cup

Nakaseguro na og puwesto sa Round of 32 knockout stage ang Brazil squad human nila gipangsikaran ang Scotland, 3-0, kagahapon, Huwebes, Hunyo 25, 2026 (PH time), sa 2026 FIFA World Cup sa Miami Stadium sa Miami, Florida.
Sa kadaugan, naangkon sa Brazil ang No. 1 nga puwesto sa Group C human sila nakarehistro og 2-1 nga rekord sa pagtiklop sa ilang tahas sa group stage.
Ang Brazil nilabaw sa goal difference kumpara sa Morocco, nga ninghuman sab sa ilang tahas sa group stage dala ang 2-1 nga rekord.
Sa ilang bahin, ang Scotland ninghuman sa ilang tahas sa group stage bawon ang 1-2 nga rekord, nga nagpahimutang kanila sa ganghaan sa panamilit.
Makaabante lang ang Scotland sa Round of 32 kon sila ang adunay labing maayong rekord sa tanang 3rd placers inig human sa mga kombati sa ubang mga grupo. / Gikan sa wires