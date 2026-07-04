Brgy. Babag mihulma og Task Force Bantay Pabuto

Gimugna sa konseho sa Barangay Babag sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang “Task Force Bantay Pabuto” aron pagsiguro nga luwas ang umaabot nga holiday season ug maminusan ang disgrasya sa pabuto sa ilang dapit.
Ang maong kalihukan gitambungan sa 123 ka mga miyembro sa fireworks producer cooperatives ug mga retailer, kauban ang mga opisyal sa barangay ug mga ahensya gikan sa Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police Regional Office 7 (PRO-7), Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO).
Kini nga pagtinabangay nagtumong sa higpit nga pagpatuman sa mga giya sa pabuto ug pagsiguro sa kaluwasan sa publiko sa umaabot nga mga bulan sa holiday.
Ang inisyatiba gipahigayon usab isip pagsaulog sa National Disaster Resilience Month.
Atol sa koordinasyon nga tigom, ang konseho niuyon sa pagpatuman sa tulo ka dagkong mga aksyon. Una, ang barangay moila og mga designated areas alang sa pagpabuto aron maminusan ang risgo sa mga dapit nga dagsang sa tawo.
Ikaduha, i-organisar ang Task Force Bantay Pabuto aron mofollow-up sa pagsunod, mopahigayon og mga inspeksyon, ug mopatuman sa mga regulasyon. Sa katapusan, usa ka klaro nga dapit alang sa fireworks display sa Disyembre 2026 ang itagana aron ma-centralize ug makontrolar ang mga dagkong kalihukan sa pagpabuto.
Gitataw ni Babag Barangay Captain Manayon nga ang task force usa ka proactive nga lakang aron balansehon ang selebrasyon ug ang kaluwasan ingon man ang disaster resilience uban sa mga residente. / Lapu-Lapu City Information Office