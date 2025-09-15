Brgy. Ermita mihangyo og exemption sa C-1 zoning

Giawhag sa Barangay Ermita ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo nga usbon ang classification sa pipila sa ilang mga Sityo ngadto sa residential ug socialized housing zones.
Gisupak sa konseho sa barangay ang bag-ong ordinansa sa siyudad nga nag-classify sa tibuok barangay isip usa ka Low Density Commercial Sub-Zone (C-1).
Gihangyo sa konseho sila si Konsehal Harold Go ug Mikel Rama nga maoy mo-sponsor sa ilang petisyon sa pag-usab sa ordinansa nga magbalik sa duha ka importanteng lugar ngadto sa ilang kanhing zoning status.
Ubos sa bag-ong “Revised Comprehensive Cebu City Zoning Ordinance of 2025,” ang tibuok barangay sa Ermita ilhon alang sa komersyal nga kagamitan.
Apan ang resolusyon sa konseho sa barangay nagtinguha sa pagpabilin sa kanhi nga zoning sa duha ka specific nga sityo.
Ang Sitio Ermita Proper, gusto sa konseho nga magpabilin kini nga lugar isip Residential Zone.
Samtang ang Sityo Bato gitinguha sa konseho nga magpabilin kini isip Socialized Housing (SH) Zone, sama sa kanhi nga classification niini ubos sa Cebu City Ordinance No. 1866. Gikuwestyon sa resolusyon ang bag-ong zoning ordinance nga wala mokonsulta sa konseho sa barangay.
Matod sa dokumento, giaprubahan na sa konseho ang residential zoning alang sa maong lugar niadtong 2020.
Gilatid sab sa resolusyon nga ang Sityo Bato gitudlo na nga usa ka Socialized Housing Site.
Giinsister sa konseho sa Ermita nga supak sa balaod ang bag-ong ordinansa tungod sa kakulang sa public hearing. / EHP