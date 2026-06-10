Brgy. Kapitan gidakop kaypundo sa coop ‘gihakop’

Gipangdakop ang usa ka barangay kapitan ug iyang kauban pinasikad sa warrant of arrest sa kasong qualified theft niadtong alas 8:00 sa gabii, Martes, Hunyo 9, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Medellin.
Ang mga gidakop mao si alyas Kapitan Tiago , 65, minyo, nagpuyo sa usa ka barangay sa Medellin, ug si alyas Roy, 57 .
Matod sa kapulisan, ang duha pulos mga kawani sa usa ka water distribution cooperative sa maong lungsod.
Base sa impormasyon, gipasakaan sila og kaso nga qualified theft may kalabutan sa giingong pagkawala sa pundo sa ilang gitrabahuang kooperatiba.
Wala ibutyag sa kapulisan ang kinatibuk-ang kantidad nga giingong gibulsa.
Si Police Major Manuel Cabanlit, hepe sa Medellin Police Station, niingon nga ang pagdakop gihimo base sa warrant of arrest nga giisyu ni Judge Clyde Lelith Lobedica sa RTC-7 Branch 82 sa Bogo City.
Matod ni Cabanlit, malinawon nga niuban ang duha human gipahibawo sa ilang warrant of arrest.
Apan nakagawas ang mga dinakpan niadtong alas 2:00 sa hapon, Miyerkules, Hunyo 10, 2026, human makapiyansa og P40,000 matag usa. / GPL