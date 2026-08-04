Brgy. kapitan nakuhaa’g P5M nga balor sa shabu

Nasikop ang usa ka barangay kapitan ug ang iyang kapuyo, lakip na ang giingong kakunsabo human makuhaan og kapin P5.47 milyunes nga kantidad sa gituohang shabu atol sa buy-bust alas 3:44 sa kaadlawon niadtong Martes, Agusto 4, 2026, sa Bypass Road, Palo, Leyte.
Giila ang mga dinakpan nga sila si alyas Dodong, 35, High Value Individual (HVI) ug barangay kapitan sa usa sa Barangay sa Leyte; iyang kapuyo nga si alyas Jane, 34; ug ang ilang giingong kunsabo nga si alyas John, 18, ulitawo.
Nasikop ang tulo sa joint operation sa mga personnel sa Regional Police Drug Enforcement Units and Regional Intelligence
Division (RPDEU8-RID8), PDEA 8-TCO, RID-RSOU8, PDEU-LPPO, PIU-LPPO, 1LPMFC, ug Palo Municipal Police Station.
Matod ni Lt. Col. Emia sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, gipalitan sa kapulisan si alyas “Dodong” og gituohang shabu nga mokantidad og P35,000, gamit ang boodle money.
Sa possession ni alyas Dodong nakuha ang duha ka putos sa gituohang shabu nga subject sa buy-bust, usa ka putos sa gituohang shabu nga gisulod sa transparent plastic bag, usa ka yellow nga sako bag, usa ka black-and-blue digital weighing scale, usa ka cellphone, backpack, duha ka identification cards, ug usa ka black trash bag nga adunay masking tape.
Sa kapuyo ni alyas Dodong , nakuha ang duha ka transparent plastic sachet nga adunay gituohang shabu, P500 nga buy-bust money, 35 ka piraso nga P1,000 nga boodle money, ug usa ka P500 nga boodle money.
Samtang, duha ka putos sa gituohang shabu ang nakuha gikan sa ilang giingong kunsabo.
Ang tanang narekober nga gituohang shabu nitimbang og 805 gramos ug gibana-banang mokantidad og P5,474,000.
Matod ni Emia, si Kapitan Dodong usa ka high value individual ug Rank No. 1 Regional Priority Target List (RPTL) sa Police Regional Office 8 (PRO-8), lakip ang iyang mga kakunsabo. / GPL