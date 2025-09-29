Brgy. kapitan sa Cubacub mi-resign sa posisyon

Niluwat sa iyang katungdanan ang kapitan sa Barangay Cubacub, Mandaue City nga si Almario Bihag kay gidawat ang posisyon isip Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) head sa Lungsod sa Minglanilla.
Sumala ni Jerome Gonzales, ang direktor sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Mandaue City, ang pag-resign ni Bihag moepikto sa higayon nga pormal niyang dawaton ang iyang bag-ong appointment.
Gipatin-aw ni Gonzales nga ubos sa balaod, walay dugang paperwork ang gikinahanglan aron mabalido ang pag-resign.
Giklaro niya nga way pagkaputol sa liderato sulod sa barangay tungod kay ang balaod nagseguro og hapsay nga pagbalhin.
Tungod kay nibalhin na si Bihag sa iyang bag-ong assignment sa Minglanilla, ang responsibilidad sa pagpangulo sa Barangay Cubacub mapunta sa senior-most barangay councilor kinsa pormal nga mokupot sa tahas isip kapitan sa barangay human makapanumpa. / ABC