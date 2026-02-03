Brgy. Kapitan sa Danao City gisuspenso, ‘nangulata’g tanod’

Gipahamtangan og usa ka tuig nga pagkasuspenso sa Office of the Ombudsman-Visayas si Barangay Kapitan Celestino “Dino” Durano-Sybico sa Barangay Taboc-Camalig Bato, Danao City, human nakit-ang sad-an sa kasong Simple Misconduct ug Oppression.
Ang maong desisyon giluwatan ni Jose Melandro H. Garcia, ang Graft Investigation and Prosecution Officer sa Ombudsman.
Nagsugod ang maong isyu niadtong Abril 25, 2025, human gi-post ni kanhi Danao City Mayor Thomas Mark “Mix” Durano sa Facebook ang mahitungod sa giingong pagpangulata ni Kapitan Sybico sa duha ka barangay tanod gikan sa Barangay Binaliw, Danao City.
Nasayran nga ang maong mga tanod gitahasan lamang sa paghatod og subpoena ngadto sa usa ka residente nga anaa sulod sa opisina ni Sybico niadtong higayona.
Samtang nagpaabot ang mga tanod sa gawas sa gate, gikatahong gikulata sila sa kapitan ug sa mga kaubanan niini human sa ilang meeting, hinungdan nga naggisi-gisi ang uniporme sa mga biktima.
Bisan pa man sa panghimakak ni Sybico ug ang iyang pag-ingon nga pamolitika lamang ang maong pasangil, gihatagan og gibug-aton sa Ombudsman ang pamahayag sa duha ka tanod ug ang mga ebidensyang nakit-an batok sa kapitan.
Sa usa ka post sa social media, gikompirmar ni Kapitan Sybico nga dili na siya mosang-at og Motion for Reconsideration sa maong hukom sa Ombudsman.
Dawaton niya ang suspensyon. Tungod niini, ang unang konsehal sa barangay nga si Aldrin Gorre ang molingkod isip acting barangay captain. / AYB