Brgy. Kapitan sa Tayud gikiha

Gikiha ang Barangay Kapitan sa Tayud , lungsod sa Consolacion, Sugbo sa pasangil nga mi-hire sa iyang pag-umangkon ug pag-usab sa slogan sa signage sa barangay nga walay pagtugot gkan sa konseho sa barangay.

Ang reklamong nepotismo ug kurapsyon batok kang Brgy. Kapitan Fe Cuyos gipasaka sa Office of the Ombudsman Visayas tungod sa giinngong kalapasan sa Administrative Code of 1987, Republic Act (RA) 3019, o ang Anti-Graft Corrupt and Practices Act, ug ang Revised Penal Code (RPC).

Si kanhi barangay kapitan Blessilda “Bingol” Villo, maoy nipasaka sa mga kaso niadtong Mayo 10, 2024.

Si Villo nanawagan sa Ombudsman nga ipaubos sa preventive suspension si Cu­yos aron masiguro nga dili ma­mahimong bias ang imbestigasyon, ilabi na nga adunay panginahanglan nga mapa­nalipdan ang mga posibleng saksi.

Gidepensahan ni Cuyos ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang counter-affidavit nga gisumiter niadtong Hulyo 12, nga nanghimakak sa maong mga alegasyon batok kaniya.

“This complaint is solely resorted to harass, vex and inconvenience me and my staff from performing our functions and duties as barangay officials of Tayud,” matod niya.

PAG-UMANGKON

Si Villo, sa iyang compla­int-affidavit, nag-akusar kang Cuyos sa pag-hire sa iyang pag-umangkon nga si Rommel Paul Cuyos Fariolen isip staff sa barangay office nga adunay monthly honorarium nga P15,000.

Base sa pasangil ni Villo nga ang maong honorarium mas labaw pa sa ubang mga staff sa barangay, nga ang honorarium mokabat lang gikan sa P7,000 ngadto na sa P12,000 matag buwan.

“Interestingly, Mr. Fariolen is a relative of the respondent (Cuyos) within the third civil degree by affinity, considering that Mr. Fariolen’s mother is the sister of respondent’s husband,” matod n Villo.

Si Villo niingon nga si Cuyos nakalapas sa Section 3(e) sa RA 3019 “by appointing a relative within the fourth civil degree by affinity, and extending an undue favor to the said relative by manifest partiality.”

SIGNAGE

Ang miaging kapitan sa barangay Tayud dugang nag-akusar sa iyang successor sa pag-usab sa slogan sa barangay signage, gikan sa “Kayud Tayud” ngadto sa “Padayon Tayud,” nga walay pagtugot sa konseho.

Si Villo miingon nga ang gihimo ni Cuyos nakalapas sa Article 220 sa Revised Penal Code tungod kay iyang gipadayon kini nga walay resolution sa konseho o pag-disclose sa funding source.

Si Villo nagangkon nga siya naggasto og P200,000 sa orihinal nga signage, nga giusab ni Cuyos nga walay clearance gikan sa Commission on Audit.

“This is according to her whims lang nga moguba kay dili na siya ganahan ana. ‘Padayun Tayud’ kuno, which para nako padayunon niya akong mga projects. Unsa may padayunon niya nga first time man siya?” matod ni Villo ngadto sa reporters sa usa ka press conference sa Huwebes, Agusto 1.

TUBAG

Sa iyang tubag sa mga alegasyon ni Villo, si Cuyos nangatarungan sa iyang counter-affidavit nga ubos sa Local Government Code, walay bisan kinsa nga paryente sa appointing authority hangtod sa ikaupat nga degree nga mahimong ma-appoint sa usa ka career service position.

Si Cuyos miingon nga ang posisyon nga gihuptan ni Fariolen, usa ka barangay office clerk, dili usa ka career service position. Siya miingon nga ang iyang pag-umangkon gi-appoint na daan ni Villo mismo.

Ang kapitan sa barangay Tayud dugang nagdepensa sa sweldo ni Fariolen, nag-ingon nga ang iyang technical skills sa computer ug information and technology maoy basehan sa mas taas nga suweldo.

Siya miingon usab nga ang honorarium ni Fariolen ubos sa iyang administrasyon nagpabilin nga consistent sa iyang nadawat sa panahon ni Villo.

Mahitungod sa slogan change, si Cuyos nangatarungan nga isip bag-ong kapitan sa barangay, aduna siya’y katungod nga ipakita ang iyang vision para sa Tayud, nga iyang gituohan nga nag-uyon sa mga pabor sa iyang constituents.

Siya miklaro nga ang P80,000 nga budget alang sa bag-ong signage properly allocated pinaagi sa usa ka barangay resolution.

“‘Padayun Tayud’ is just a slogan that the complainant can change if the people of Tayud place their trust in her again. Villo is not bound to follow my vision for Barangay Tayud, just as I am not bound by hers,” matod ni Cuyos sa iyang counter-affidavit.

Si Cuyos mihulagway sa mga alegasyon ni Villo nga walay basehan ug walay merito.

Si Cuyos usa ka barangay councilor sa panahon nga si Villo mao ang kapitan sa barangay ug nakadaug sa eleksyon sa barangay ug Sangguniang Kabataan niadtong Oktubre 2023 isip kapitan sa barangay.

Si Villo naglingkod isip kapitan sa barangay sulod sa walo ka tuig.