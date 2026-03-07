Brgy. konsehal ‘involved’ sa illegal drugs, dakpan

Napusasan ang usa ka konsehal sa barangay nga nalakip sa target list sa mga awtoridad, uban sa iyang kauban, human makuhaig ilegal nga drugas sa gipahigayon nga buy-bust niadtong Biyernes sa gabii, Marso 6, 2026, sa Purok San Jose 2, Barangay Daanlungsod, Lungsod sa Oslob.
Giila ni Police Major Alejandro Batobalonos, hepe sa Oslob Municipal Police Station, ang mga dinakpan nga sila si Ernesto Sagaral Gumapon, 45, nailhan sa alyas nga “Erning,” usa ka kasamtangang konsehal sa maong barangay ug giilang High Value Individual (HVI).
Nadakpan usab ang iyang giingong bata-bata nga si Rhielley Bryce Cayon Rendon, 23, alyas “Dodong.”
Nakuha gikan sa mga suspek ang pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og .85 gramos ug adunay gibana-bana nga kantidad nga P5,780.00.
Sa wala pa ang dakop, nakigtransaksyon ang mga operatiba sa mga suspek ug nipalit og shabu nga mobalor og P500.
Matod ni Major Batobalonos, dugay na nilang gi-monitor si Gumapon human nigawas ang pangalan sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC).
Gikatahong ang impormasyon naggikan mismo sa iyang mga kauban nga opisyal sa barangay nga nabalaka sa iyang ilegal nga kalihukan.
Base sa gihimong pakisusi sa mga otoridad, ang supply sa drugas ni Gumapon naggikan sa Barangay Duljo sa Dakbayan sa Sugbo ug moabot ang iyang distribusyon hangtod sa Probinsya sa Negros Oriental, base na usab sa nakuha nga mga text message ug private messages sa Facebook.
Bisan pa man sa kaidlas sa maong konsehal, malampuson gihapon kining nasignit sa mga operatiba.
Ang pagkasikop ni Gumapon gikalipay sa mga residente nga dugay na nga nangandoy nga mahunong ang pagpamaligya og drugas sa ilang barangay.
Gipasalamatan ni Batobalonos ang mga residente ug ang lokal nga kagamhanan (LGU) sa Oslob sa ilang hugot nga suporta sa kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Ang mga suspek mag-atubang og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / Dugang taho ni GPL