Brgy. Konsehal nasakmita’g shabu

Nagtingkagol karon sa prisohan ang usa ka konsehal sa barangay sa Lungsod sa Badian human makuhai'g ilegal nga drugas sa Sityo Ibabao, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules sa gabii, Pebrero 18, 2026.
Giila sa Mambaling Police Station ang mga suspek nga sila si alyas Nel-Nel, 29, usa ka konsehal sa Barangay Mahiao, Badian, ug alyas Bador, 40 anyos, residente sa Sityo Ibabao, Barangay Mambaling.
Nahitabo ang pagsikop alas 8:50 sa gabii samtang nagpahigayon og intensified police operation ang mga sakop sa Mambaling Police sa ilang hurisdiksyon.
Nasugatan sa mga polis ang duha ka suspek nga kadudahan og lihok.
Dihang gisukna sa kapulisan ang ilang tuyo sa lugar, nakit-an ang gikuptan sa duha nga mga ilegal nga drugas.
Nakuha ang lima ka gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga mobalor og P34,000.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa Regional Forensic Unit sa PNP alang sa chemical analysis.
Ang mga suspek kasamtangang gibalhog sa custodial facility sa Mambaling Police Station ug mag-atubang og kasong kalapasan sa Section 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / AYB