Brgy. Konsehal nga ‘armado’ nalutsa’g warrant, gidakop

Balhog sa prisohan ang usa ka konsehal sa barangay human makuhaan og ilegal nga armas ug mga bala atol sa pagronda sa iyang panimalay sa Sityo Camanciles, Barangay Pangamihan, Dakbayan sa Toledo niadtong Miyerkules sa kaadlawon, Abril 15, 2026.
Giila ang akusado nga si Richard Deiparine Habasaka, alyas Armand, 43-anyos, ug kasamtangang konsehal sa Barangay Pangamihan.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Sityo Camanciles alas 12:05 sa kaadlawon.
Nakuha gikan sa posisyon ni Habasaka ang usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka magazine sa armas, ug pito ka buhing bala.
Ang search warrant giisyu ni Honorable Vice-Executive Judge sa RTC Branch 59 sa Toledo tungod sa kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Sumala sa PIU ubos sa pagpangulo ni Police Captain Jessie Tañola, nakadawat sila og reklamo gikan sa mga silingan ni Habasaka.
Giingong kanunay kining magdala-dala og armas nga maoy hinungdan sa kahadlok sa mga residente.
Human sa gihimong surveillance ug pagkompirmar sa maong impormasyon, daling giaplayan og warrant ang akusado aron pormal nga mainspeksyon ang iyang balay.
Ang mga nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Unit alang sa ballistic examination. Tumong niini ang pagsuta kon duna ba’y nalambigitang krimen ang maong armas kaniadto.
Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), ang iyang mga sakop sa malampusong operasyon.
Gipahimug-atan niya nga walay gipili ang balaod, opisyal man o ordinaryong lungsuranon.
“This operation underscores the strength of our intelligence-driven policing and our firm resolve to rid our communities of loose firearms. We will not allow anyone regardless of position to put public safety at risk. Let this serve as a clear message: Cebu is not a sanctuary for lawless elements,” matod ni Mangelen.
Nidugang si Mangelen nga hingusgan pa nila ang ilang kampanya batok loose firearms aron makuhaan ang hulga nga mohimo og krimen gamit ang armas sa nagkadaiyang lugar sa Probinsiya sa Sugbo. / AYB